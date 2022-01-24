Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Erdoğan kadınları değersiz gördüğü için acımasız baskı yapıyor /24 Ocak 2022 17:10

Akşener: Erdoğan kadınları değersiz gördüğü için acımasız baskı yapıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş tartışmaları üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Akşener "İktidar kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Ama kaybediyorlar." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Sezen Aksu’nun, beş yıl önce yazdığı şarkının sözleri nedeniyle tehdit edilmesini, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasını eleştirdi. Erdoğan iktidarının herkesi korkutmaya çalıştığını söyleyen Akşener, “Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak.” dedi.

Halk TV yazarı Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan Akşener, son dönemde kadınlara daha sert baskılar yapıldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar herkese baskı yapıyor. Genel bir baskı politikası izliyor. Muhalefeti ve muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu arada kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Ama kaybediyorlar. Seçmenin önüne sandık geldiğinde gideceklerini biliyorlar. Bunu bildikleri için korku salmaya çalışıyorlar.
 
‘GİDECEKLER, BUNLARI SEÇİMLE GÖNDERECEĞİZ’

Bu baskı ve korkutma hamlelerine karşı bize düşen görev sağduyulu ve soğukkanlı olmaktır. Seçmenin önüne sandığı götürmektir. Ve seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçim güvenliği çok önemli, bunu özellikle vurguluyorum. Bunu başaracağız; sandığı seçmenin önüne götüreceğiz ve güvenliğini sağlayacağız. Bunları seçimle göndereceğiz.”
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