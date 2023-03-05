Akşener'e büyük şok: İYİ Parti artık grup kuramayacak

"Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının yankıları sürüyor.







Söz konusu adımın ardından yeni bir gelişme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşandı.





Gazeteci Murat Yetkin'in kişisel Twitter hesabında aktardığına göre belediye meclisinde grup kurabilmeleri için İYİ Parti'ye geçen CHP'liler, kendi partilerine dönmek üzere istifa etmeye başladı.





NE OLMUŞTU?



CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.





Siyasetçinin adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını belirterek olumsuz yanıt vermişlerdi.