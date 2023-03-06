Akşener'in önerisindeki büyük risk: İstanbul ve Ankara belediyeleri el değiştirebilir!

Altılı masadaki Cumhurbaşkanı adayı krizinde atılan İmamoğlu ve Yavaş adımı, çözüm yolunu açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına yönelik formülün ardından gözler iki belediyeye çevrildi. İmamoğlu da Yavaş da Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, belediye başkanlığı görevlerini yürütebilecek. Altılı Masa'nın seçimi kazanması halinde, iki isim Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.







Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Millet İttifakı'nda konuşulan bir senaryoda Altılı Masa seçimi kazanır kazanmaz Seçim Kanunu'nda değişikliğe giderek, belediye başkanlarının ikinci bir görevde bulunmasını engelleyen maddeyi değiştirecek. Böylece bu yasa değiştikten sonra İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak ve iki isim aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de sürdürmeye devam edecek.





Ancak bu senaryo gerçekleşmezse İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığından istifa edecek. İstifadan sonra hem İstanbul hem de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkan için seçim yapılacak.





Bu durumda Ankara'da Cumhur İttifakı belediyeyi kolayca alabiliyor. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı'ndan 25 üyenin seçime katılmaması ya da oyunun rengini değiştirmesi halinde, belediyenin yönetimi Millet İttifakı'nda kalıyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi halinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasında da bir çözülme yaşanabileceği belirtiliyor.





İstanbul ve Ankara'daki belediye meclisi üye sayısında, Cumhur İttifakı'nın hakimiyeti var. 311 üyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyesi AKP'nin 175, MHP'nin 4 sandalyesi var. Mecliste, Millet İttifakı üyesi CHP 119, İYİ Parti ise 12 sandalyeye sahip. Bir üye ise bağımsız.





147 üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise AKP'nin 88, MHP'nin 19 sandalyesi bulunuyor. Mecliste, CHP 27, İYİ Parti 12 sandalyeyle temsil ediliyor. Mecliste, iki bağımsız üye bulunuyor.





3'TE 2 ÇOĞUNLUK ŞARTI

Altılı masanın seçimi kazanması halinde belediye başkanlarının istifasıyla birlikte, İstanbul ve Ankara'daki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde, ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan aday yeni belediye başkanı olacak.





İSTANBUL'DA ÜÇÜNCÜ TURA KALIYOR

İstanbul'daki sandalye dağılımı nedeniyle, ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun yakalanması mümkün görünmüyor. Çünkü adayın ilk iki turda seçilebilmesi en az 207 oya ihtiyaç var. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da 207 sandalyeye ulaşamıyor.





ANKARA'DA İLK TURDA BİTEBİLİR

Ankara'da ise Cumhur İttifakı adayını ilk turda seçtirebilecek çoğunluğa sahip. 147 sandalyeli mecliste 98 oyu alan aday yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayabilecek. AK Parti ve MHP'nin mecliste 107 sandalyesi bulunuyor.





İSTANBUL SENARYOSU

Kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için konuşulan senaryo ise şöyle:





İlk iki turda yeni belediye başkanını seçtirme çoğunluğu olmadığı için, seçimin üçüncü turda sonuçlanması bekleniyor. Cumhur İttifakı'nın 179, Millet İttifakı'nın 131 sandalyeye sahip olduğu mecliste, bir üye de bağımsız. Cumhur İttifakı'ndan 25 üyenin yer değiştirmesi ya da seçime katılmaması halinde, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kendi adayını seçtirebiliyor. Bu senaryoya göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Altılı Masa'nın kazanması halinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Cumhur İttifakı aleyhine bir çözülme bekleniyor.