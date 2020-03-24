Samanyolu Haber /Dünya / Aktivisti Greta da Koronavirüs karantinasında /24 Mart 2020 22:19

Aktivisti Greta da Koronavirüs karantinasında

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Orta Avrupa gezisi sonrası Koronavirüs şüphesiyle iki haftadır kendisini karantinada tuttuğunu açıkladı.

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17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Orta Avrupa gezisi sonrası Koronavirüs şüphesiyle iki haftadır kendisini karantinada tuttuğunu açıkladı.

Greta Thunberg Instagram hesabından yaptığı açıklamada, babasıyla birlikte kendilerini izole ettiklerini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Biz risk grubunda olmayanların çok büyük sorumluluğu var"
Thunberg, hastalığı hafif geçiren ama çevreye bulaştırma ihtimali olan gençlere evde kalma çağrısı yaptı.

"Eş zamanlı olarak bir başkasında virüs olmasaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdim bile. Sadece sıra dışı bir yorgunluk ve biraz öksürük derdim. Ve durumu bu kadar tehlikeli hale getiren şey bu. Biz risk grubunda olmayanların çok büyük sorumluluğu var. Bizim davranışlarımız, birçok başka kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir."
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