Samanyolu Haber /Gündem / Alevi dedesinin isyanı: “Dünya üzerinde bizim dışımızda inancı oylanan yok /19 Ocak 2020 09:56

Alevi dedesinin isyanı: “Dünya üzerinde bizim dışımızda inancı oylanan yok

İBB Meclisi’nin cemevlerini ibadethane olarak kabul etmemesine Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat’tan tepki geldi. “Cemevleri ibadethanemizdir, kırmızı çizgimizdir” diyen Fırat, dünyada sadece kendilerinin inançlarının oylandığına dikkat çekti.

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Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, İstanbul’da cemevlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesinin İBB Meclisi’nde AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Fırat, “Cemevleri bizim ibadethanemizdir, kırmızı çizgimizdir” dedi.

İNANÇ OLUP OLMADIĞINA İNANANLAR KARAR VEREBİLİR
Independent Türkçe’nin haberine göre, Alevi dernekleri kararın ardından yaptıkları basın açıklaması ile duruma tepki gösterirken, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Garip Dede Cemevi’nin Dedesi Celal Fırat, “Dünya üzerinde bizim dışımızda inancı oylanan yok. Bu bizim yüreğimizi daha fazla dağladı. Bir inancın inanç olup olmadığına ancak ona inanan insanlar karar verebilir” ifadelerini kullandı.

CEMEVLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Cemevlerinin ibadethane olup olmadığının bile oylanmasının Aleviler açısından rencide edici olduğunu söyleyen Fırat, “Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Kırmızı çizgimizdir” dedi. Fırat, AKP’nin İBB Meclis Grubu Başkanı Tevfik Göksu’nun “Cemevlerinin ibadethane olup olmamasına hukuk ve din adamları karar versin” sözlerini egemen devlet anlayışının devamı olarak nitelendirdi.

CEMEVİ YAPTIRDIM DİYE 5 YILLA YARGILANIYORUM
Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütlenme Genel Sekreteri Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş da karara tepki gösterenler arasındaydı. Tükenmez Haber’e konuşan Odabaş cemevi yaptırdığı için beş yıl hapis cezası istemi ile yargılandığını belirterek, “Maalesef Alevi vatandaşlarımızın cemevlerinin giderlerini kendi ceplerinden ödemeleri gerekiyor” dedi.
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