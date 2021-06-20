Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

ABD’de 28 yaşındaki deneyimli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, motosikletiyle tehlikeli rekor denemesi sonucu hayatını kaybetti. ABD’nin Washington eyaletinde yer alan Grant County Uluslararası Havalimanı’nda evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile 106,98 metre mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları’nda 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison’ın kırdığı rekoru kırmak için bir kez daha antrenman yapmak üzere motosikletine bindi.





Olacaklardan habersiz havalimanı yetkilileri ise o anları kamera kaydına alıyordu. Görüntülerde Harvill’in, motosikleti ile son sürat rampadan başarılı bir şekilde atladığı fakat yere inmek üzereyken motosikletinden fırlayarak, iniş rampasına çarptığı görüldü. Harvill ise kaza sonucu hayatını kaybetti.