Ermenistan'da halk sandık başına gitti

Dağlık Karabağ savaşı sonrası siyasi krizle çalkalanan Ermenistan bugün erken parlamento seçimleri için sandığa gidiyor. İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve dört ittifakın katılacağı seçimin, Dağlık Karabağ anlaşması nedeniyle istifaya zorlanan Başbakan Nikol Paşinyan ile Rusya'ya yakın isim olan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın partileri arasında geçmesi bekleniyor. Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 22,4 oy ile birinci sırada yer alırken, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 20,6 oy ile Paşinyan’ın partisini takip etti.





PARTİLER VE İTTİFAKLAR





Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan bu seçimlere, "Sivil Sözleşme Partisi" ile katıldı. Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile seçimlerde yer aldı. Paşinyan’ın "Kadife Devrim" ile koltuğundan ettiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan bu seçimlere doğrudan kendisi girmese de desteklediği "Onurum Var İttifakı" sandıkta seçmenin tercih edeceği partiler arasında yer aldı. Paşinyan, başbakanlık görevi süresince icraatlarının muhalefet tarafından "başarısızlıkla" suçlanmasına karşılık, ekibinin zaten "çökmüş bir sistemi" devraldığını savunmuştu. Üç yılın sorunlarını gidermek için yeterli bir süre olmadığını belirten Paşinyan, tekrar iktidar olması halinde ülkedeki bütün sorunları düzelteceği yönünde vaatte bulundu. Başbakanlık görevi süresince Ermenistan’ı silahlandırdığını vurgulayan Paşinyan, Ermeni ordusundaki son 10 yılda alınan silahların yüzde 70-80’inin kendi döneminde alındığını ileri sürdü. Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında Ermenistan’ın yenilmesinin sorumlusunun "Ermeni ordusunun yöneticileri" olduğunu söyleyen Paşinyan, "Bakü’nün kendi partisinin iktidara gelmesinden yana olmadığı" tezini ileri sürdü.





RUSYA'YLA İLİŞKİLER





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Robert Koçaryan ise Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozduğunu, iki ülkenin pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü belirterek seçmenlerine "Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri iyileştirme" sözü verdi.





İktidarın, devletin bütün kurumlarını yönetemediğini ve öncelikle bu sorunu gidereceklerini savunan Koçaryan, son üç yıldır ülkede mevcut yönetimin gerçekleştirdiği bütün eylemleri yargıya taşıyacağını ifade etti. Karabağ’da barış anlaşması olmadığını ve krizin çözülmediğini iddia eden Koçaryan, bölgenin statüsünün hâlâ sürdüğü görüşünde.





Koalisyon hükümeti olabilir







Seçimler sonucunda herhangi bir hükümet ya da koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde en çok oy almış ilk iki sıradaki ittifak ya da partinin katılımıyla yeniden seçime gidilmesi öngörülüyor. Seçimde, kısa bir süre önce yapılan değişiklikle “nispi temsil sistemi” uygulandı. Daha önceki dönemlerde en az 105 sandalyeli parlamentoya, 2018’de yapılan seçim sonucunda eski sistem gereği 132 milletvekili girmişti. Yeni sistem nedeniyle, bu seçim sonucunda parlamentoda tam olarak kaç milletvekilinin olacağı şimdilik net değil. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, parlamentoya Paşinyan ve Koçaryan’ın partisinin yakın oy oranlarıyla girmesi halinde bir koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak. Bu durumda parlamentoya girecek üçüncü kilit parti, Paşinyan’ın mı yoksa Koçaryan’ın mı başbakan olacağına karar verecek.