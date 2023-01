Ali Babacan Davos'ta

Davos'a kimler katılıyor?

Davos'ta'e açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye'den katılımın çok zayıf olduğunu, birkaç şirket temsilcisi haricinde resmi bir temsilin olmadığını söyledi. "Bunun eksikliği hissediliyor" diyen Babacan,"Çünkü Türkiye çok önemli bir ülke. Yani dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi şu anda. 16.'ydık, 20.'liğe düştük biraz küçüldü ekonomimiz ama şu haliyle bile dünyanın en önemli 20 ekonomisinden birisi." dedi.Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyadaki pekçok önemli jeopolitik meselenin, ekonomiyle ilgili konuların enerjiyle ilgili konuların tartışıldığı ve bütün dünyadan üst seviyede temsilin olduğu bir zirve olduğunu belirten Babacan, "Türkiye'nin yeterince temsil edilmemesi beni üzdü. Türkiye'nin öneminin herkes farkında, fakat Türkiye son dönemde epey içine kapanmış durumda" ifadelerini kullandı.Zirvede görüştüğü kişilere "Türkiye çok önemli bir ülke" mesajını verdiğini belirten Babacan, şu görüşleri dile getirdi:"Dolayısıyla burada görüştüğümüz bütün tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlara verdiğimiz mesaj bu: 'Türkiye çok önemli, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye'ye güvenin, Türkiye'den vazgeçmeyin diyoruz'. Görüştüğümüz herkese verdiğimiz mesaj bu. Bir de bizim iç siyasi meselelerimizi gelip de burada fazla kimseyle konuşmuyoruz. Biz dışarıya çıktığımızda iç siyasi meseleler Türkiye'de kalır, dışarıda ülkemizin her zaman gücünü, önemini anlatırız herkese."Yurt dışında Türkiye gündemini ilgilendiren konularla ilgili konuşmak istemediğini belirten Babacan, "Türkiye dışına çıktığım zaman, Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili konuşmayı pek sevmiyorum. Bunları hep konuşuyoruz. Şimdi burada dünya meseleleri var. Önemli konular konuşuluyor Davos'ta, tartışılıyor. Ben de çok sayıda oturuma katılıyorum. Bazen dinleyici, bazen katılımcı olarak katılıyorum. Konuşmacı olduğum paneller var. Burada dünya meselelerini konuşuyoruz. Türkiye'nin de güzelliklerinden bahsediyoruz herkese." dedi.Önümüzdeki dönemde dünyanın hangi yöne gideceği, dünyada demokrasinin nasıl evrileceği, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da sonucu olarak enerjiyle ilgili konuların nasıl evrileceği gibi meselelerin önemine değinen Babacan, şu açıklamalarda bulundu:"Yine küresel ısınma / iklim değişikliği çok önemli bir mesele. Bununla her ülke kendi başına mücadele edemiyor, burada kollektif bir mücadele lazım. Çünkü, iklim değişikliğinin bir sonuç olduğunu görüyoruz ama sebebi pek çok ülke. Hiç bir ülkenin tek başına yaptıkları, bu gidişi değiştirmeye yetmiyor. İşte tam da bunun için kollektif bir çaba gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız için ve küresel ısınmanın sınırlı kalabilmesi için çok büyük maddi kaynak ayrılması gerekiyor, ülkelerin hep beraber gayret etmesi gerekiyor. Bunun konuşulduğu epey bir paneli takip ediyorum. Katılımcı olacağım bir panel de olacak. Hem dünyayı bilmemiz, hem Türkiye'nin bu konuda nasıl bir politika izlemesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor.""Batı Balkanlar önemli. Son dönemde gelişmeler oluyor. Bu konuda bir oturum olacak, ben de katılımcı olarak yer alacağım. Bunlar çok önemli konular. Zaten birkaç gün sonra Türkiye'ye dönünce Türkiye'nin iç gündemine dönmüş olacağız. Burada biraz dünyayı bilelim, görelim; biraz da dünya Türkiye'yi görsün diye açıkçası ben buradayım. En azından Türkiye'nin önemini, var olduğunu bu platformlarda temsil etmemiz çok önemli."WEF, bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenleniyor. Forum, 30 ülkeden 50'si devlet ya da hükümet başkanı 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.WEF'ten yapılan açıklamaya göre, foruma, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Tunus Başbakanı Necla Buden katılacak.ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nın yanı sıra Birlşemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile iş dünyasından çok sayıda kişi de foruma katılacak isimler arasında yer alıyor.Türkiye'den de zirveye resmi katılım olmadı.