Samanyolu Haber /Gündem / Alman Bakan Türkiye ziyaretini iptal etti /13 Ekim 2020 10:58

Alman Bakan Türkiye ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti. Bu arada Almanya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye her türlü 'provokasyondan' kaçınması çağrısı yaptı.

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Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın sadece Atina ve Lefkoşa'ya gideceğini duyurdu.

Basının, Maas'ın neden Türkiye'ye gitmediği sorusuna, sözcü, bakanın planlarının yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs'ı kapsadığını tekrarladı.

Alman Dışişleri Bakanı'nın bugün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

Maas'ın Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret edeceği belirtiliyordu.

Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni Navtex ilanın ardından dün sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı. Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti.
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