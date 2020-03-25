Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman ekonomisi şokta! /25 Mart 2020 13:37

Alman ekonomisi şokta!

Koronavirüs vak'a sayısının 30 bin geçtiği Almanya'da salgın ekonomiyi vurdu. İş ortamını gösteren IFO endeksi mart ayında şubata kıyasla 96 seviyesinden 86,1'e düştü. Almanya'da 1 milyon kişinin işsiz kalabileceği belirtilirken, Angela Merkel hükümeti 500+200 milyar euro büyüklüğünde paketle krizi aşmaya çalışacak.

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4 trilyon dolar milli geliri (Gayri safi yurtiçi hasıla) ile dünyanın 4'üncü büyük ekonomisi olan Almanya  Koronavirüs salgını yüzünden resesyonun (ekonomik durgunluk) eşiğine geldi. 

IFO iş ortamı endeksi şubat ayındaki 96 seviyesinden 86,1'e düştü. Bu temmuz 2009'dan beri en düşük seviye olarak kayda geçti.  

IFO Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Alman ekonomisinin şokta olduğu belirtildi. 

Almanya'da beklentiler endeksi 93,1'den 79,7'ye gerilerken, cari şartlar endeksi 99'dan 93'e düştü. 

Son veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona ilerlediğini gösterdi. 

ÇİN YAVAŞLADI, DÜNYA DURDU

Dünya ekonomisi Koronavirüs salgını sebebiyle tarihin en büyük krizi ile karşı karşıya. 

12 Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve üç ay içinde dünyaya yayılan salgın birçok büyük dünya ekonomisini durma noktasına getirdi. 

Yüzde 6 büyüme tahmini yapılan Çin'in bu yıl yüzde 4'ü bile bulmasanın zor olacağı belirtiliyor. 

Avrupa'nın lokomotifi Almanya ise krizin hasarını asgari seviyede tutmak için önce 500 milyar euro olarak açıkladığı destek paketini 700 milyar euroya yükseltti. 

Pakette işletmelere sınırsız kredi desteği, kısa dönem çalışma ödeneği ve vergilerde erteleme gibi başlıklar bulunuyor. 

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