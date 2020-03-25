Alman ekonomisi şokta!

4 trilyon dolar milli geliri (Gayri safi yurtiçi hasıla) ile dünyanın 4'üncü büyük ekonomisi olan Almanya Koronavirüs salgını yüzünden resesyonun (ekonomik durgunluk) eşiğine geldi.





IFO iş ortamı endeksi şubat ayındaki 96 seviyesinden 86,1'e düştü. Bu temmuz 2009'dan beri en düşük seviye olarak kayda geçti.





IFO Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Alman ekonomisinin şokta olduğu belirtildi.





Almanya'da beklentiler endeksi 93,1'den 79,7'ye gerilerken, cari şartlar endeksi 99'dan 93'e düştü.





Son veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona ilerlediğini gösterdi.







ÇİN YAVAŞLADI, DÜNYA DURDU



