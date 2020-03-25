Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un en fazla ve en az evde kalan semtleri belli oldu /25 Mart 2020 13:37

İstanbul'un en fazla ve en az evde kalan semtleri belli oldu

İstanbul’un hangi ilçelerinde yaşayanlar evde kaldı, hangilerinde yaşayanlar dışarı çıktı?

SHABER3.COM

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en önemli silah sosyal izolasyon bir nevi kendimizi eve kapatmak. Uzmanlar da kendimizi eve kapatarak salgının yayılmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan bu çağrıya İstanbul’da hangi ilçede yaşayanlar uydu hangileri uymadı akıllı telefonlar kullanılarak yapılan araştırma bunu gözler önüne serdi.

1 MİLYON İSTANBULLU BİR HAFTA İZLENDİ

Veloxity isimli şirket, İstanbul’da 1 milyon insanın akıllı telefonlarındaki dolaşım verilerini analiz etti ve İstanbul’un dolaşım haritasını çıkardı. Şirket bu verileri 17-24 Mart süresince bir hafta boyunca topladı.

EN FAZLA VE EN AZ EVDE KALAN SEMTLER

Araştırmaya göre; 17 Mart’tan başlayarak 7 gün boyunca en fazla evde kalan İstanbul semtleri; Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.

En az evde kalan İstanbul semtleri ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Beykoz oldu.
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