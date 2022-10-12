Alman hava yolu devinden, Apple AirTag için kafa karıştıran yasak

Geçtiğimiz hafta sonunda Lufthansa, kontrol edilen çantalarda Apple AirTag'leri yasakladığını söyledi ve hemen ardından bu kararın sebebi olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nü (ICAO) işaret etti.





Alman havayolu şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrol edilen bagajlardan AirTag'leri yasakladığı yönündeki haberlere yönelik bir talebe yanıt verdi. Havayolu şirketi, yaptığı açıklamada, "Lufthansa, tehlikeli olarak sınıflandırıldıkları ve kapatılması gerektiği için bagajlarda etkinleştirilmiş AirTag'leri yasaklıyor" dedi.





Politikayı açıklaması istenilen havayolu şirketi, "ICAO yönergelerine göre, bagaj takip cihazları tehlikeli madde düzenlemelerine tabidir. Ayrıca, aktarım işlevi nedeniyle, uçuş sırasında check-in yapılan bagajda ise takip ediciler devre dışı bırakılmalıdır ve bu yüzden kullanılamazlar" diyor





Ancak, hava yolu taşıyıcılarının bazen yolcuları yanlış yönlendirmeleri veya bagajları kaybetmelerinden dolayı (ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre her 1.000 kişiden 7'si bu sorunlarla karşılaşıyor) bu karar, kontrol edilen bagajları takip etmek için Apple AirTags kullanmaya başlayan yolcular arasında pek de mutlulukla karşılanmadı.



