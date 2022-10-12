Alman hava yolu devinden, Apple AirTag için kafa karıştıran yasak

Geçtiğimiz hafta sonunda Lufthansa, kontrol edilen çantalarda Apple AirTag'leri yasakladığını söyledi ve hemen ardından bu kararın sebebi olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nü (ICAO) işaret etti.
Alman havayolu şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrol edilen bagajlardan AirTag'leri yasakladığı yönündeki haberlere yönelik bir talebe yanıt verdi. Havayolu şirketi, yaptığı açıklamada, "Lufthansa, tehlikeli olarak sınıflandırıldıkları ve kapatılması gerektiği için bagajlarda etkinleştirilmiş AirTag'leri yasaklıyor" dedi.
Politikayı açıklaması istenilen havayolu şirketi, "ICAO yönergelerine göre, bagaj takip cihazları tehlikeli madde düzenlemelerine tabidir. Ayrıca, aktarım işlevi nedeniyle, uçuş sırasında check-in yapılan bagajda ise takip ediciler devre dışı bırakılmalıdır ve bu yüzden kullanılamazlar" diyor
Ancak, hava yolu taşıyıcılarının bazen yolcuları yanlış yönlendirmeleri veya bagajları kaybetmelerinden dolayı (ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre her 1.000 kişiden 7'si bu sorunlarla karşılaşıyor) bu karar, kontrol edilen bagajları takip etmek için Apple AirTags kullanmaya başlayan yolcular arasında pek de mutlulukla karşılanmadı.
Son on yılda, lityum iyon pillerin uçak bagaj depolarında yanması, uçak kabinlerinde ve bagaj depolarında taşınabilecek elektronik cihaz türlerinde kısıtlamalara yol açtı. Ancak Apple AirTags - spesifik olarak CR2032 modeli - küçük lityum metal pilleri kullanıyor. Bu piller, 198 miliwatt sa/g enerji yoğunluğu ve 0.109 gram lityum içeriyor. Bu nedenle, FAA kuralları uyarınca ABD'de kontrol edilen çantalarda bulunmalarına izin veriliyor.
AirTag'lere ayrıca, ICAO tavsiyelerine dayanan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde de izin verildiği görülüyor. IATA kuralı, lityum içeriği iki gram veya daha az olan lityum metal piller için onay gerekmediğini belirttiğinden dolayı AirTag'lere izin veriyor.
Lufthansa'nın kendi yönergeleri de, kontrol edilen çantaların 0,3 g'a kadar lityum içeriğine sahip entegre, çıkarılabilir pillere sahip cihazlar içerebileceğini söylüyor. Başka bir deyişle şirketin yönergeleri de AirTag'lere izin verilmesi gerektiğini gösteriyor.
Peki, Lufthansa AirTags'i neden yasakladı?
Ancak, GPS takipçileri gibi "akıllı" bagaj cihazları için özel IATA yönergelerinde "[Taşınabilir elektronik cihaz], tamamen kapanmak, hücresel veya mobil işlevleri kapatmak veya havadayken her ikisinin bir kombinasyonu için en az iki bağımsız araçla tasarlanmalıdır" ek gereksinimi bulunuyor.
Apple'ın GPS takipçilerinin kuralları ihlal ettiği yer tam da burası olabilir. AirTag'lerin cihaz üzerinde veya uzaktan kapatma düğmesi yok. Kapatılmaları için pilin çıkarılması veya bitmesi gerekiyor.