Alman hükümeti Kuzey Akım'da kararlı

Hükümet sözcü vekili Martina Fietz, son olarak Fransa hükümetinin projenin durdurulması yönündeki çağrısıyla ilgili bir soruyu, "Alman hükümeti, bu konudaki temel tutumunda bir değişiklik olmadığını geçen günlerde de vurgulamıştır" diye yanıtladı.







Dışişleri Bakanlığından da Fransa'nın tutumunun Berlin tarafından bilindiği ve Fransız hükümetiyle "çok yakın görüş alışverişi içinde bulunulduğu" açıklaması yapıldı.





Fransa'dan Kuzey Akım çıkışı





Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu müsteşarı Clément Beaune, Rusya'da hafta sonunda çok sayıda muhalif göstericinin gözaltına alınmasının ardından Almanya'nın Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesini durdurması çağrısı yapmış, "Bu projeyle ilgili son derece ciddi endişelerimiz olduğunu her zaman söyledik" demişti.





Avrupa Parlamentosu da 21 Ocak'taki oturumunda Navalni ve muhalif göstericilere yönelik tutum nedeniyle Rusya'ya yaptırımların genişletilmesi ve Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasını talep eden bir karar almıştı.





Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan yaklaşık 10 milyar euro maliyetli projede inşa çalışmaları, ABD yaptırımları nedeniyle verilen aranın ardından geçen ay sonunda yeniden başlatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığının projeyle bağlantılı Avrupalı şirketleri yaptırımlara maruz kalabilecekleri konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.





Yüzde 94'ü tamamlandı





Şu ana dek yüzde 94'ü tamamlanan proje bittiğinde, 1200 kilometre uzunluğundaki hattan yılda 55 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyor. Projenin maliyetinin yarısını Rus kamu enerji şirketi Gazprom, diğer yarısını ise Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell üstleniyor.





ABD, Avrupa'yı enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale getireceği gerekçesiyle projeye karşı çıkarken ABD'nin tutumunu eleştirenler ise Washington'ı kendi pahalı sıvı gazını Avrupa'ya satmaya çalışmakla suçluyor.





Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, boru hattına karşı alınan önlemlerin gözden geçirileceği belirtilmiş, "Biden'ın boru hattı projesini kötü bir fikir olarak gördüğü" vurgulanmıştı.





Rusya: Mahkemeye veririz





Kuzey Akım 2 konusunda Almanya üzerindeki baskı artarken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den de bir açıklama geldi. Rusya'nın eski başbakanlarından Medvedev, proje önüne engeller koyan ülkelere karşı dava açılabileceğini söyledi.





Projenin hayata geçeceğine dair şüphesi bulunmadığını vurgulayan Medvedev, "Bu projeye bizim de ihtiyacımız var, Almanların ve Avrupalıların da. Almanya'daki muhataplarımız da bunu açıkça söylüyor. Tutumlarını kararlılıkla sürdürür, egemenliklerinin bir parçasından feragat etmezlerse, boru hattı şüphesiz hayata geçirilecektir" diye konuştu.