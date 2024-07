Alman siyasetçiler: Fransa'da tehlike geçmedi

Ülkede yeni bir hükümet kurmak karmaşık hale gelmiş olsa da merkez sol ve sol partilerin bir araya gelip Fransa'nın milliyetçiliğe sürüklenmesini engellediğini kaydeden Habeck, bunun cesaret verici bir gelişme olduğunu ifade etti. Fransa'daki siyasi tablonun Fransa'nın kendisi için olduğu kadar Avrupa ve Almanya-Fransa ilişkileri için de önem taşıdığını dile getirdi.





Almanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sorumlularından Michael Roth da "Milliyetçi sağcıların ve aşırı sağcıların ilerleyişi durdurulmuştur. Bu Fransızların büyük bir başarısıdır" dedi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Roth, ancak her şeyin yoluna girdiğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. "Tehlikenin geçtiğini söylemek için çok erken. Çünkü sağ ve soldaki milliyetçiler her zamankinden daha güçlü ve merkez her zamankinden daha zayıf" diyen Roth, bunun da Macron'un büyük bir başarısızlığa uğradığı anlamına geldiği tespitini yaptı.

Sol ittifak içindeki en büyük parti olan Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Mélenchon'un tamamen bir Alman karşıtı olduğunu da söyleyen Roth, "Alman ve Avrupa karşıtı söylemleri ile temelde Bayan Le Pen'den çok ayrılmıyor. Melenchon'a güvenmek için hiçbir sebep yok. O Avrupa karşıtı bir ideolog" dedi.





Link, özellikle demokrasi ve hukuk devleti ilkesine büyük bir çoğunlukla sandığa giderek sahip çıkan Fransızlara büyük saygı duyulması gerektiğini kaydetti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Fransa'daki seçim sonuçlarını Alman basınına değerlendiren Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Fransa'da sağ kanadın atılım yapamadığına dikkat çekerek ikinci tur sonrası ortaya çıkan sonuçların rahatlama sağladığını söyledi.Macron'un merkez siyaseti parçaladığını vurgulayan Roth, Fransa'daki ılımlı kesimlere birlikte çalışmaları için çağrıda bulundu. "Liberal demokrasiye bağlı Avrupa yanlısı güçlerin bir arada olması" gerektiğini kaydeden Roth, "O zaman popülistler ve milliyetçiler durdurulabilir. Ancak bunun bedeli giderek ağırlaşıyor. Fransa'daki ılımlı partilerin ise bu bedeli ödemeye hazır olup olmadıkları belirsiz" ifadelerini kullandı.SPD'nin Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise "En kötüsü önlendi" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyaseten zayıflamış olsa da parlamento çoğunluğundaki belirsizlik yüzünden merkezi rolünü koruyacağını düşünen Schmid, Fransa'da şu anda demokratik partilerin esnekliği ve uzlaşma kabiliyetinin önem taşıdığını vurguladı.Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Michel Link ise Fransa'daki seçim sonuçlarının rahatlama sağladığını, ancak aşırı sağ ve sol tehlikesinin geçmediğini söyledi. "Le Pen ve Melenchon'un ilk agresif tepkileri çok şey söylüyor" diyen Link, ancak seçim sonrası ortaya çıkan tablonun şimdilik büyük bir rahatlama sağladığını kaydetti.Ana muhalefetteki muhazakar Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Almanya-Fransa Parlamenterler Meclisi üyesi Armin Laschet ise Fransa'daki ikinci tur seçim sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirterek Macron'un stratejisini övdü.Seçim sonuçları doğrultusunda Fransızların üçte ikisinin Avrupa yanlısı ve demokrasiden yana olduğunu söyleyen Laschet, "Marine Le Pen üç yıl boyunca şunu söyleyecektir: Aslında kazanan biziz, Avrupa seçimlerinde öndeydik. Ama üçte bir aldılar, daha fazlasını değil" ifadelerini kullandı.