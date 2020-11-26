Almanya basını, ülkede artan vakalardan Türkiye’yi sorumlu tuttu

Türkiye’nin semptom göstermeyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarını düne kadar açıklamaması ve turizm sezonu boyunca sayıların düşük çıkması, Almanya'da tartışmaya neden oldu.

Alman basını “Koronavirüste Türk aldatmacası”, “Sahte rakamlardan sonra kapanma geldi” başlıkları atıyor.

TURİZM SEZONU BİTTİKTEN SONRA RİSKLİ BÖLGE İLAN EDİLMESİ ELEŞTİRİLDİ

Almanya’nın popüler online haber kaynağı Heisse.de isimli haber portalı, Almanya'nın turizm sezonu bittikten sonra Türkiye'yi risk bölgesi ilan etmesini eleştirdi. Gegenblende isimli sendika gazetesine yazan gazeteci Frank Nordhausen ise, Almanya'daki koronavirüs vakalarının artmasından Türkiye'yi sorumlu tuttu.

İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'ın “risk bölgesinden çıkarılması”nın hata olduğunu belirten Nordhausen, bunun sonucunda Almanya'daki koronavirüs vakalarının arttığını öne sürdü.

‘ALMANYA, TÜRKİYE'NİN MANİPÜLE ETTİĞİ SAYILARA GÜVENDİ’





Nordhausen, “Almanya'daki koronavirüs sayıları, eğer Alman hükümeti Türkiye'deki bu dört ili daha erken risk bölgesi ilan etmiş olsa, daha az olacaktı. Almanya, Türkiye'nin manipüle ettiği sayılara güvendi. Uzmanların uyarılarına rağmen buna güvenmek istedi” diye yazdı.





Türkiye'nin, turizm sezonu öncesi ve sezon boyunca sayıları manipüle ettiğini öne süren Nordhausen, bu konuda Türk Tabipler Birliği, muhalefet ve çeşitli kaynaklardan gelen rakamlarla, Sağlık Bakanı Koca'nın rakamları arasında neredeyse 10 katı fark olduğunu yazdı.





Almanya'nın, bile bile lades dediğini ve sonuçta Almanya'daki koronavirüs vakalarının arttığını da belirten Nordhausen, en son Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi uyardığını vurguladı.





Bu konuda muhalefet de Alman hükümetine yüklenmeye başladı. Yazıda, testi pozitif olduğu halde “hastaneye kaldırılmadığı için” koronavirüs bulaşmış sayılmayan kişilerin, virüs yayıcı olabileceğini, Türkiye'de bunun gizlenmesiyle daha büyük artışların yaşanmasının muhtemel olacağına değinildi.





100 POZİTİFTEN 50'Sİ TÜRK





Almanya'da yapılan çeşitli araştırmalar, başta Türkler ve Balkan ülkelerinden gelenler olmak üzere, göçmen kökenlilerde koronavirüs vakalarının, Almanlar'ın kat kat üstünde olduğunu ortaya koymuştu. Frankfurt'taki bir test merkezinde yapılan testlerde, her 100 korona pozitiften 50'si Türk, 40'ı Balkan ve Arap, geri kalanlar ise Alman’dı.