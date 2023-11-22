Almanya'da federal hükümet, koronavirüs krizinde ekonomiyi desteklemek amacıyla 60 milyar Euro’luk kredi hakkı elde etmiş ancak bunu kullanmamıştı. Koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP, bu krediyi ‘İklim ve Dönüşüm Fonu’ (KTF) olarak adlandırarak sanayiyi ve iklim korumasını desteklemek amacıyla değerlendirip, projeler geliştirdi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 60 milyar Euro’luk kredi hakkının başka alanlarda kullanılamayacağına yönelik kararı, bu projelerin geleceğini tehlikeye düşürdü. Peki hükümet hangi projeleri KTF’den karşılamayı planladı. İşte o projelerden bazıları;









SÜBVANBSİYONLAR NE OLACAK?

Sanayide ‘elektrik fiyatı telafisi’ olarak adlandırılan ve özellikle enerji tüketen şirketlerin CO2 fiyatından kaynaklanan maliyetlerini hafifletmeyi amaçlayan ödeme, KTF’den karşılanacaktı. Bunun için önümüzdeki yıldan itibaren en az 2.6 milyar Euro ayrıldı. Öte yandan imalat sanayi için elektrik vergisinde kararlaştırılan indirim, gelirde beklenen azalma normal bütçede kabul edildiği için etkilenmedi. Federal Ekonomi Bakanlığı, Almanya’daki yarı iletken üreticilerini büyük ölçüde sübvanse etmek için KTF’den Alman şirketlerinin 31 projesine yaklaşık 4 milyar Euro’luk fon ayırmıştı. Yasal olarak bağlayıcı finansman kararlarının 15 başvuru için onaylandığı ve bu şirketlerin finansman alacağının kesin olduğu belirtildi. Ancak diğerlerinin ise geleceği belirsiz. Bunlar arasında Tayvanlı TSMC’nin Dresden’de ve ABD’li Intel’in Magdeburg’ta çip fabrikaları kurması için verilecek milyar Euro’luk sübvansiyonların da yer aldığı belirtildi.

Almanya’da ‘60 milyar Euro’ krizi





TÜKETİCİLER DE ETKİLENECEK

Aynı şekilde çelik ve hidrojen sektöründe de benzer bir durum söz konusu. KTF için öngörülen bütçeden 45 şirketin üretim süreçlerini yeni enerji kaynağına dönüştürmelerine destek olunması amaçlanmıştı. Aralarında Essen merkezli sanayi grubu Thyssenkrupp’un da bulunduğu 6 proje finansman onayı aldı. Ancak toplamda destek bekleyen 25 projeden diğerlerinin destek alıp alamayacağı belirsiz. Elektrikli otomobilleri teşvik etmek amacıyla batarya hücresi fabrikalarının inşası için sübvansiyonlar da KTF’den finanse edilecekti. Ayrıca elektrikli otomobil alımına yönelik verilen çevre bonusunun da kaldırılması söz konusu olabilir. Çünkü bu sübvansiyonların büyük bölümü geçen yıldan bu yana KTF’den gelmiyordu. Sübvansiyonun gelecekte iptal edilmesi halinde araçlarını sipariş etmiş ve sübvansiyon bekleyen tüketicilerin durumu zora girecek. Demiryolu altyapı yenileme için de KTF’den önümüzdeki yıl 4 milyar Euro, 2027 yılına kadar ise 12.5 milyar Euro bütçe ayrıldı. Anayasa Mahkemesi’nin kararının demiryolu altyapı çalışmalarını da etkileyebileceği kaydedildi. Spiegel Dergisi, planlanan toplam 40 genel alt yapı çalışmasının sallantıda olduğunu yazdı.