Almanya ve İsveç'te 'savaş suçları' operasyonu

İsveç'te gözaltına alınan diğer üç şüphelinin de 13 Temmuz 2012'de işlenen suçlara da iştirak eden hükümet yanlısı bir milise mensup oldukları belirtildi. Soruşturmadan sorumlu İsveçli savcı Ulrika Bentelius Egelrud, şüphelilerin "Almanya, Eurojust ve Europol ile gerçekleştirilen iyi iş birliği" sayesinde gözaltına alındığını söyledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya ve İsveç'te yürütülen soruşturmalar kapsamında "Suriye'de insanlığa karşı işlenen suçlara karıştıkları" iddiasıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle bağlantılı sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Almanya Federal Savcılığı, zanlılara, "13 Temmuz 2012'de Suriye'nin El Yarmuk bölgesinde barışçıl hükümet karşıtı eylemlere şiddet yoluyla müdahale etme" suçlamasının yöneltildiğini kaydetti. Şüphelilerin bugün ve yarın tutuklu yargılama konusundaki kararı vermesi beklenen Federal Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcının önüne çıkarılacakları belirtildi.Savcılığın açıklamasında, Almanya'da gözaltına alınan Suriye'den gelen dört vatansız Filistinli ve bir Suriyeliye yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu sayılan "sivilleri öldürme ve öldürmeye teşebbüs" yönünde güçlü şüpheler bulunduğu belirtildi. Suriyeli şüphelinin Suriye askeri istihbaratıyla çalıştığı düşünülüyor. Savcılık, söz konusu şüphelilerin ve diğer iştirakçilerin üzerlerine ateş açmak suretiyle özellikle sivil eylemcileri hedef aldıklarını, bunun sonucunda altı kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı eylemcilerin de ağır yaralandığını kaydetti. Dört Filistinli'nin 2012-2014 arasında askeri kontrol noktaları da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak Filistinliler'in ikamet ettiği El Yarmuk'tan sivilleri ağır biçimde ve defaatle darp ettiği öne sürüldü.Çarşamba günkü gözaltılar, adını Suriye askeri polisi için fotoğrafçı olarak çalışan bir ilticacıdan alan "Sezar" adlı ekibin yürüttüğü çalışmaların sonucunda gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs, 2013'te çoğu gözaltı merkezlerinde ya da askeri hapishanelerde hayatını kaybeden mahkumların ölümlerini belgeleyen 500 binden fazla fotoğrafı Suriye'den kaçırmıştı.Beşar Esad'ın birlikleri ile aralarında radikal İslamcı IŞİD'in de bulunduğu silahlı muhalif gruplar arasındaki savaş, 2011'de hükümetin demokrasi yanlısı barışçıl eylemleri bastırmasının ardından patlak vermişti. Savaşta yarım mişyondan fazla insan hayatını kaybederken milyonlarca Suriyeli de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış, ülkenin ekonomisi ve altyapısı yerle bir olmuştu.