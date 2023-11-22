Almanya vize başvurusunun reddinde kalem rengi iddiası

Son dönemde kamuoyunun daha çok gündemine gelen “Şengen vizesi krizi” ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…





Son aylarda Avrupa Birliği üyesi ülkelere ziyaret etmek isteyen Türklerin vize başvurularında daha önce görülmeyen oranlarda ret verilirken Alman medyasından gelen iddia gündemin üst sıralarına çıktı.





Alman hükümeti, geçen yıl 1 milyon 260 bin kişiye vize verdiğini duyurdu. Vize başvurularında birinci sıra Türk vatandaşlarının. Türkiye'den geçen yıl 214 bin 944 başvuru olduğu kayıtlara geçerken 1.5 milyar nüfuslu Hindistan'dan ise 117 bin 181 başvuru var.





Vize istemede üçüncü sırayı ise 60 bin 700 başvuru ile Ruslar aldı. Almanya, 1 milyon 260 bin kişiye vize verildiğini belirtirken, bu yılki açıklamada reddedilen vize oranları belirtilmedi.





Almanya, vizelerin red bilgilerini açıklamamayı, “Ülkeye göç akını nedeniyle oluşan hassas durumu” gerekçe gösterdi. Bu bilgiler, sadece milletvekillerine verildi.





DIE ZEIT: GÖK MAVİSİ MÜREKKEP





Geçen yıl Türkler'de vize reddi oranı yüzde 20'yi aşmıştı. Benzer oranların son verilerde de olduğu, 40 bini aşkın Türk’ün vize başvurusunun reddedildiği sanılıyor.





Ancak vize reddinde çok önemli ve bilinmeyen bir ayrıntıyı, Türkler'in vize reddi şikayetlerini haberleştiren Die Zeit Gazetesi yazdı.





Die Zeit, “Gök mavisi mürekkep kabul edilmiyor. Aslına bakılırsa, formaliteler vizede başarılı sonuç alınmasını zorlaştırıyor. Kalemin rengi bile belgelerin kabul edilmemesine neden olabilir. Örneğin gök mavisi mürekkepli dolma kalem kabul edilmiyor. Bunu bilemezsiniz, uygulama bir renk belirtmiyor” diye yazdı.





DOLMA KALEM, MAVİ TÜKENMEZ…





Dolma kalem ya da mavi renkte kalem kullanmış, formları bunlarla doldurmuş ya da belgelerinde bu renkte yazı kullanılmış olanların muhtemelen vizeleri reddedildi.





Türklerin vize başvuruları için yılda ortalama 110 milyon Euro ödediğini ve bunun çoğunun boşa gittiği belirtilirken, eğitim, panel, sağlık ve çeşitli etkinlikler nedeniyle acil vizeye ihtiyaç duyan bir çok akademisyen de vize sorunuyla karşılaşmaya devam ediyor.









Almanya'nın, vize ret gerekçeleri arasında “Gök mavisi kalem” ayrıntısının olmaması ise birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.





RESMİ VİZE REDDİ SEBEPLERİ





Almanya'nın vize ret sebepleri genelde, “Belgeleriniz yetersiz. Kalış amacınız net değil. Bir aile ya da akrabalık ilişkisinin varlığı inandırıcı bulunmadı. Davetiyeniz onaylanmadı ya da kanıtlanmadı. Talep edilen vize ile tatil bilgileriniz uyuşmuyor” şeklinde oluyor.





Ama hiçbir ret cevabında, belgelerde kullanılan kalem ya da rengin mavi olması nedeniyle vizelerin reddedildiği belirtilmiyor.