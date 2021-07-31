Almanya'da ailelere çocuk başına 100 euro ek ödeme

Yeni düzenleme kapsamında dar gelirli ailelere bir kereliğine mahsus olmak üzere 18 yaşından küçük çocuklar için 100 euro ödenecek. Vergi beyannamelerini bildirme süresi 3 ay uzatılırken, daha fazla yüksekokul öğrencisinin burs alabilmeleri için olanak sağlanacak.





Hürriyet'te yer alan habere göre ek çocuk parası için federal hükümetin 270 milyon euro tutarında ödenek hazırladığı duyuruldu. Ekonomik durumu iyi olmadığını düşünen ve sosyal yardım alan ailelerin pandemi nedeniyle verilen ek çocuk parasından yararlanabilmek için bağlı bulundukları aile kasalarına dilekçe vermeleri yeterli olacak. 2020 yılı vergi beyannamesi için 31 Temmuz’da dolan sürenin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.





BURS İMKÂNI





Diğer yandan daha fazla yüksekokul öğrencilerinin Bafög burslarından yararlanabilmeleri için aile gelirlerinin serbestlik sınırı 1890 eurodan 2 bin euroya çıkarıldı. Buna göre daha fazla öğrencinin burs alma imkânı doğmuş oldu.





TAKSİCİLERE NAVİGASYON ZORUNLULUĞU





1 Ağustos’tan itibaren taksi ehliyeti için uygulanan adres bilgi sınavı iptal edilirken, onun yerine araçlara navigasyon cihazı takılması zorunlu hale geliyor. 2 Ağustos’tan itibaren ayrıca iki parmak izinin yer aldığı yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlanacak. Yeni kimliklerde AB logosu ile iki harften oluşan kartların verildiği ülke kodu yer alacak.