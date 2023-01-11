Almanya'da hedef 15 milyon elektrikli araç ama...

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

Toplantıda ayrıca, iklim ve çevrenin korunması, araçların dijitalleştirilmesi, farklı ulaşım araçlarının birbirine bağlanması ve tedarik zincirlerinin esnekliği konuları da masaya yatırıldı. Açıklamaya göre, mobilitede iklimin korunmasına ilişkin bir uzman danışma kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kurulun, ulaştırma sektörünün 2030 iklim hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak yollar geliştireceği ifade edildi. 2030 hedefine göre, Almanya’nın 1990 yılına kıyasla yüzde 65 daha az sera gazı salınımına ulaşması gerekiyor. Almanya’daki ulaştırma sektörünün bu konuda oldukça geride kaldığı kaydedilirken, federal hükümet, elektrikli otomobiller için şarj ağının genişletilmesine yönelik olarak sonbaharda sunulan ‘master plana’ atıfta bulundu.













ŞARJ ALTYAPISI YETERSİZ





IG Metall Sendikası Yöneticisi Jörg Hofmann, toplantı öncesinde Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, “Federal hükümetin kendisi için belirlediği tüm temel hedeflerde açıkça programın gerisindeyiz” diyerek eleştiride bulundu. Hoffmann, vatandaşların elektrikli otomobil satın alma konusunda hâlâ temkinli olduğunu ifade ederken, bunun başlıca nedeninin, yetersiz şarj altyapısı olduğunu söyledi. Şarj altyapısının sadece kârlı olduğu yerlerde değil, kırsal alanlar gibi gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde de inşa edilmesi gerektiği belirtildi.