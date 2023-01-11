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Almanya'da hedef 15 milyon elektrikli araç ama...

Almanya’da geleceğin mobilitesi masaya yatırıldı. Başbakanlık’ta yapılan ‘Mobilite Zirvesi’nde, Almanya’nın 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli araç hedefi bir kez daha vurgulanırken, en büyük sorununun şarj dolum altyapısıyla ilgili olduğu belirtildi.

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Zirveye Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile çok sayıda bakanın yanı sıra otomotiv ve mobilite sektörü temsilcileri, çalışanları, bilim insanları, eyaletler ve belediyelerin temsilcileri katıldı. Federal hükümet toplantıdan sonra katılımcıların tam listesini yayımladı. Ancak zirveye demiryolu veya bisiklet endüstrisi temsilcilerinin davet edilmedikleri yönünde eleştiriler geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Otomotiv ve Mobilite Sektörünün Dönüşümü Strateji Platformu’ adlı zirve sonrası yaptığı yazılı açıklamada, “Katılımcılar, ulaştırmada iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için e-mobilitenin hızla yaygınlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar” dedi. Hebestreit, üst düzey toplantıda, e-şarj altyapısının genişletilmesi, daha katı Euro 7 emisyon standardı ve aynı zamanda Avrupa’daki yüksek enerji fiyatları gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK
Toplantıda ayrıca, iklim ve çevrenin korunması, araçların dijitalleştirilmesi, farklı ulaşım araçlarının birbirine bağlanması ve tedarik zincirlerinin esnekliği konuları da masaya yatırıldı. Açıklamaya göre, mobilitede iklimin korunmasına ilişkin bir uzman danışma kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kurulun, ulaştırma sektörünün 2030 iklim hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak yollar geliştireceği ifade edildi. 2030 hedefine göre, Almanya’nın 1990 yılına kıyasla yüzde 65 daha az sera gazı salınımına ulaşması gerekiyor. Almanya’daki ulaştırma sektörünün bu konuda oldukça geride kaldığı kaydedilirken, federal hükümet, elektrikli otomobiller için şarj ağının genişletilmesine yönelik olarak sonbaharda sunulan ‘master plana’ atıfta bulundu.



ŞARJ ALTYAPISI YETERSİZ

IG Metall Sendikası Yöneticisi Jörg Hofmann, toplantı öncesinde Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, “Federal hükümetin kendisi için belirlediği tüm temel hedeflerde açıkça programın gerisindeyiz” diyerek eleştiride bulundu. Hoffmann, vatandaşların elektrikli otomobil satın alma konusunda hâlâ temkinli olduğunu ifade ederken, bunun başlıca nedeninin, yetersiz şarj altyapısı olduğunu söyledi. Şarj altyapısının sadece kârlı olduğu yerlerde değil, kırsal alanlar gibi gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde de inşa edilmesi gerektiği belirtildi.
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