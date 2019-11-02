Almanya'da OHAL!

Federal Almanya'da Saksonya eyaletinin başşehri olan Dresden uzun süredir aşırı sağ görüşlü grupların kalesi olarak görülüyor. İslâmiyet karşıtı Pegida Hareketi de Dresden'de doğmuştu.







Şehir meclisi, 2025'te Avrupa Kültür Başkenti olmak için yarışan Dresten'de "Neonazi" krizin çözmek için yeni bir formül buldu. Bu çözümü uygulamak için de Olağanüstü Hâl (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.





Ancak bu karara karşı çıkanlar şehir meclisi üyelerinin "fazla ileri gittiğini" söylüyor.





NAZİ OLAĞANÜSTÜ HÂLİ NEDİR?





Almanca "Nazinotstand" olarak kullanılan kelimeyi, şehir meclisi üyesi Max Aschenbach, "Bu, ciddi bir sorunumuz olduğunu anlamına geliyor. Açık demokratik toplum tehdit altında." diyerek açıklıyor.





Sol görüşlü siyasi parti Die Partei üyesi olan Aschenbach, ilanın yapılması için aktif rol oynadı.





BBC'ye mülakat veren Aschenbach, siyasetçilerin aşırı sağ eylemlere karşı net bir pozisyon almadıklarını, bu sebeple bu adımı atmayı uygun gördüklerini kaydetti: "Yaptığımız acil durum çağrısı, bu durumu değiştirmek için atılan bir adım. Aynı zamanda Dresden şehir meclisinde nasıl insanlarla bir arada oturuyorum, bunu görmek istedim."





"RADİKALLERİN EYLEMLERİ ARTIYOR"





Çözüm paketinde "sağ görüşlü radikallerin davranışları ve eylemleri, artan bir ivmede meydana geliyor" ifadeleri yer aldı ve şehir sakinlerine aşırı sağcıların şiddet içeren eylemlerinde mağdur olanlara yardım etmesi, azınlıkları koruması ve demokrasiyi güçlendirmesi çağrısı yaptı.





Aschenbach teklfinin kabul edilmesinin şehir meclisinin Nazilere karşı çıkan ve azınlıkları koruyan özgür, liberal ve demokratik topumun güçlendirilmesi fikrine bağlılığını gösterdiğini söyledi.





"NAZİ OLAĞANÜSTÜ HÂLİ" NASIL İLAN EDİLDİ?





Aschenbach'un teklifi 30 Ekim Çarşamba akşamı şehir meclisinin gündemine geldi. Tekliff 39'a karşı 29 oyla kabul edildi.





Almanya'nın iktidardaki partisi Hristiyan Demokrat (CDU) üyeleri teklifi reddetti.





CDU'nun Dresden şehir meclisi grubu başkanı Jan Donhauser, "Bizim görüşümüze göre bu aslında provokasyon amacıyla yapılıyor." dedi.





Donhauser, "OHAL, kamu düzenine ciddi bir tehdit olduğu ya da tamamen yerle bir olduğu anlamına gelir. Şu an bu aşamaya gelinmiş değil." dedi.





Donhauser'e göre Dresden halkının büyük çoğunluğu ne aşırı sağ görüşlü ne de demokrasi karşıtı.





"KABUL EDİLMESİ HEMEN ADIM ATILACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"





Aschenbach de önerge kabul edilmiş olsa bile şehirde hemen somut bir adım atılmasına gerek olmadığını; ancak bu kararın gelecekte alınacak kararları etkileyeceğini ve halihazırda uygulanan yöntemlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.







Aşırı sağ üzerine çalışan Alman siyaset profesörü Kai Arzheimer, bu kararın sembolik önemi olduğunu vurguladı: "Gelecekte bu karar, aşırı görüşlerle mücadele projelerine daha fazla fon ayrılması anlamına gelebilir. Daha önce başka bir alman şehrinin 'olağanüstü Nazi hâli' ilan ettiğini düşünmüyorum."





DRESDEN'İN NEONAZİLERLE BAĞI NE?





Dresden, aşırı sağ gruplarla olan bağlarıyla biliniyor.





1990'ların başında Neonazi gruplar ilk eylemlerini ve yürüyüşlerini Dresden sokaklarında başlattı. Bu eylemler, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, 1945'te İngiltere ve ABD'nin şehri bombalamasının yıl dönümünde başladı.





Daha sonra bu gruplar Saksonya eyaletinin güneyinde ve Dresden'in çevresinde etkili olmaya başladı.





Saksonya eyaleti, uzun yıllar aşırı sağ görüşlü Alman Ulusal Demokratik Partisi'nin (NPD) ve yine aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin kalesi oldu.





Eylül ayındaki eyalet meclisi seçimlerinde AfD, 2014'te yüzde 17,8 olan oy oranını yüzde 27,5'e yükseltti.





İSLAMİYET'E KARŞI ÇIKAN PEGİDA'NIN DA MERKEZİ





Dresden aynı zamanda, İslam karşıtı Pegida (Batının İslamileşmesi karşıtı Vatansever Avrupalılar) hareketinin 2014'te başladığı ve hâlâ zaman zaman yürüyüşler yaptığı şehir.





Pegida destekçileri göç akınının da durdurulmasını istiyor.





Ancak radikal görüşleri savunan Pegida'ya karşı, Dresden de dahil olmak üzere ülke genelinde eylemler yapılıyor.