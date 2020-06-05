Almanya'dan sonra Rusya'dan: Bu yıl Rus Turist zor

Almanya'nın seyahat yasağı konusunda henüz olumlu bir adım atmaması Türkiye turizmi için karanlık bir tablo ortaya koyarken, Rusya'dan da negatif sinyal geldi.





Rusya hükümeti, bu yıl vatandaşlarının yurt dışına seyahate çıkmasını istemiyor.





Türkiye turizminin belkemiği sayılan Rus turistlerin sayısı 7 milyona yaklaşıyor.





Türkiye Rusya hükümeti ile turizmin başlaması için görüşmeler yapıyor.





Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'e konuşan Moskova’da bulunan Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, “Bu yıl Rusya’dan turist gelmesi zor olacak” diyor.





Koronavirüs salgını sürecinde en fazla etkilenen ülkelerden biri Rusya. Üç aydır sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bugünlerde sınırlı bir açılım var ve sadece iş insanlarının evden çıkmasına izin veriliyor. İki gün de işi olanlar belge alırlarsa evden çıkabiliyor.





Rusya, Türkiye ekonomisi için önemli bir partner. 2019 itibarıyla 21.7 milyar dolar dış ticaret hacmi var. Türkiye’nin ihracatı sadece 3.46 milyar dolar yani ciddi bir dış ticaret açığı var ama turizm en önemli alan. Bu ülkeden geçen yıl yaklaşık 6 milyondan fazla turist geldi.





Pandemi ile birlikte turist sayısının düşmesinin kesin olduğunu söyleyen Özgentürk, Savaşır'ın ikili ilişkilerin yolunda gittiğini, ancak ekonominin sıkıntılı olduğunu söylediğini aktarıyor:





"Turizm konusu bu yıl için meçhul. İş seyahatlerine izin verilecek ama turizm için çok zor görünüyor. Burada bazı kesimler Türkiye’ye yanıt verilmesini istiyor ama genel kanı bu yıl Türkiye’ye gidiş çok az olacak. Uçak krizinin yarattığı ekonomik zorlukları yeni yeni aşmaya başlayan Türk turizmciler için zor günler yaşanıyor.”



