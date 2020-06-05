Saray'daki seçim yasası hazırlığının arkasındaki hedef: Ömür boyu başkanlık





Korkusuz yazarı Ahmet Takan, "Türkiye, ömür boyu başkanlık sistemine mi sürükleniyor?" sorusunu gündeme getiriyor.





Takan, AKP İstanbul eski Milletvekili Emin Şirin’in, "Erdoğan, dar veya daraltılmış bölgeyi getirmek için mutlak düşünüyor. Ancak gerekli anayasa değişikliklerinin yapılması için 360 oya ihtiyaç var. MHP ile birlikte oyları yetmiyor. Bu sistemi getirebilmeleri için AKP, MHP ve HDP işbirliği yapması lazım. Buna da pek imkan görünmüyor" dediğini aktarıyor.





Şirin, sözlerinin devamında, "Tayyip Erdoğan, eğer dar bölgeyi getirebilirse AKP birinci parti olarak Meclis’te 400 sandalyeyi bile zorlayabilir. Bunu temin ederse, bir dahaki döneme Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yerine Meclis’in seçmesi sistemine döner. Burada mühim olan dar veya daraltılmış bölgede birinci parti olmak" diyor.





“Baskın veya erken seçim olacaksa, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen muhalefet partileri üç ayrı blok olarak seçime girmelidir" görüşünü savunan Emin Şirin, "HDP ayrı, tek çatı altında İYİ, Gelecek, DEVA, SP ve DP. Ve ortaya birinci parti iddiası ile çıkması gereken CHP ayrı ayrı girmeli. Bu partilerin asgari müştereği kuvvetlendirilmiş parlamenter rejim olmalıdır. Eğer hep beraber hareket edip 360 sandalyeyi Meclis’te elde ederlerse anayasa değişikliği yapıp referanduma götürebilirler" yorumunu yapıyor.





Takan, yazısında AKP tanıtım ve medya başkan yardımcısı Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar’ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef alan sert tweetlerinin perde arkası ile ilgili önemli bir bilgiye ulaştığını da söylüyor.





Saraydaki bir kaynağına dayandırdığı iddiasında Takan, şunları kaydediyor:





“Doğu Perinçek, külliyeden ekim ayında seçim planlandığına dair bir duyum almış. Çok rahatsız olmuş. Kulağına gelenlerle birlikte duyduğu rahatsızlığı ‘Aman yapmayın’ diye mesaj olarak külliyeye ulaştırmış. Sonrasında olanları ise sen ince ayar olarak gör.”





"Doğu Perinçek’in hırpalanmasına yönelik AKP’den gelen kurumsal tweetlerin perde arkasını kurcalarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağını ilişkin yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduk" diye sözlerine devam eden Ahmet Takan, Saray'da yapılan hazırlıklara ilişkin şunları sıralıyor:





–Külliyede seçim yasası hazırlıkları yapıyor.





–Seçim ittifakı yasaklanıyor.





–Daraltılmış bölge uygulaması geliyor, bölge barajı yüzde 20 oluyor.





–Cumhurbaşkanlığını ilk turda en çok oyu alan kazanır.





–İki alternatif var;





1- 600 vekil, 600 bölge. (dar bölge)





2- İller, ilçelerine bölgelerine en avantajlı şekilde bölünür (daraltılmış bölge). Bu bölme işlemini en iyi yapacak AKP’dir. İYİ Parti, DEVA, Gelecek, SP ve DP’nin yüzde 20 bölge barajını geçebilecekleri yerler çok sınırlı. Değişiklik olursa, AKP toplamda yüzde 40 ile Meclis’in yüzde 60’ını kontrol eder.





— İttifakı yasaklama, daraltılmış bölge üzerinde ciddi çalışılıyor.





— Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin tek turda yapılması 40 artı 1 oyu veya en çok oyu alanın seçilmesi üzerinde çok ısrarla duruyor.