Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başsavcılığı'na sürpriz isim! /05 Haziran 2020 14:03

Yargıtay Başsavcılığı'na sürpriz isim!

Cinsel suçlara bakan Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nin başkanı Bekir Şahin,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin edildi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçimlerde 4'üncü olan Bekir Şahin’i tayin etti. 

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin.

7 isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday olmuştu:

16'ncı Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil

14'üncü Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin

11'inci Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin

3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay

2'nci Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş

5'inci Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı

8'inci Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli

Oylama sonucunda ilk beş aday şu şekilde sıralanmıştı: Veli Dalgalı (88 oy), Eyüp Yeşil (77 oy), Alper Yükselen Bikirli (53 oy), Bekir Şahin (51 oy), Ali İhsan Öztekin (30 oy).

Bekir Şahin; Türk Ceza Kanunu'ndaki "Çocuk düşürtme, çocuk düşürme, kısırlaştırma, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz" suçlarından ceza alanların temyiz dosyalarına bakmakla yetkili Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nin başkanı olarak görev yapıyordu. 

ERDOĞAN'IN TERCİHİ 4'ÜNCÜ SIRADAKİ BEKİR ŞAHİN

Yargı çevrelerinde Veli Dalga ve Eyüp Yeşil'in ismi öne çıkarken, Erdoğan 4'üncü sıradaki Bekir Şahin'i tercih etti.

Henüz 6 yıl önce Yargıtay üyeliğine seçilen Dalga'nın kendisinden çok daha kıdemli adayları geride bırakması "sürpriz" diye nitelenmişti.

Erdoğan’ın Yargıtay Başsavcısını 27 Mayıs’a kadar belirlemesi gerekiyordu. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) adaylarla görüşemediği için tayinin geciktiği belirtiliyordu. 

YENİ BAŞDANIŞMANLARI ATADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Bahçekapılı, 23'üncü ve 24'üncü dönemlerde AKP’den İstanbul milletvekili seçilmişti. Anayasa Komisyonu sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AKP Grup Başkanvekilliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Erdoğan’ın “başdanışman” olarak atadığı bir diğer isim olan Meltem Taylan Aydın ise daha önce Ekonomi Politikaları Kurulu’nda danışman olarak yer alıyordu. 

Aydın aynı zamanda kamu bankası Halkbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay Başsavcılığı'na sürpriz isim! Sonraki Haber >>

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:40