Yargıtay Başsavcılığı'na sürpriz isim!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçimlerde 4'üncü olan Bekir Şahin’i tayin etti.





Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.





Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin.





7 isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday olmuştu:





16'ncı Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil





14'üncü Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin





11'inci Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin





3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay





2'nci Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş





5'inci Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı





8'inci Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli





Oylama sonucunda ilk beş aday şu şekilde sıralanmıştı: Veli Dalgalı (88 oy), Eyüp Yeşil (77 oy), Alper Yükselen Bikirli (53 oy), Bekir Şahin (51 oy), Ali İhsan Öztekin (30 oy).





Bekir Şahin; Türk Ceza Kanunu'ndaki "Çocuk düşürtme, çocuk düşürme, kısırlaştırma, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz" suçlarından ceza alanların temyiz dosyalarına bakmakla yetkili Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nin başkanı olarak görev yapıyordu.





ERDOĞAN'IN TERCİHİ 4'ÜNCÜ SIRADAKİ BEKİR ŞAHİN





Yargı çevrelerinde Veli Dalga ve Eyüp Yeşil'in ismi öne çıkarken, Erdoğan 4'üncü sıradaki Bekir Şahin'i tercih etti.





Henüz 6 yıl önce Yargıtay üyeliğine seçilen Dalga'nın kendisinden çok daha kıdemli adayları geride bırakması "sürpriz" diye nitelenmişti.





Erdoğan’ın Yargıtay Başsavcısını 27 Mayıs’a kadar belirlemesi gerekiyordu. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) adaylarla görüşemediği için tayinin geciktiği belirtiliyordu.





YENİ BAŞDANIŞMANLARI ATADI





Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.





Bahçekapılı, 23'üncü ve 24'üncü dönemlerde AKP’den İstanbul milletvekili seçilmişti. Anayasa Komisyonu sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AKP Grup Başkanvekilliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu.





Erdoğan’ın “başdanışman” olarak atadığı bir diğer isim olan Meltem Taylan Aydın ise daha önce Ekonomi Politikaları Kurulu’nda danışman olarak yer alıyordu.





Aydın aynı zamanda kamu bankası Halkbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.