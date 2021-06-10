Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren 'aşıyla seyahat' kararı /10 Haziran 2021 15:49

Almanya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren 'aşıyla seyahat' kararı

Avrupa Parlamentosu dün Aşı Pasaportu'nu onayladı ve 1 Temmuz itibariyle üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Almanya ise Aşı Pasaportu'nu en erken 10, en geç 14 Haziran itibariyle başlatıyor. Ama AB'nin Aşı Pasaportu'nda Çin'in Sinovac aşısı ile Rusya'nın Sputnik V aşısı yok.

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Bu aşılar, Avrupa İlaç Onay Kurumu EMA'dan “kullanım onayı” alırsa tanınacak.

Alman Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile görüşme halinde olduklarını ve AB'nin aşı pasaportunun dünya çapında tanınmasını umduklarını belirtti.

Resmi verilere göre Almanya’da 20 milyon insan iki aşısını da oldu.

Kautz, Alman doktorların yayın organı Aerzte Zeitung tarafından sorulan, “Çin, Rus ya da Küba aşıları Avrupa Aşı Pasaportu'nda yer alacak mı?” sorusuna, “Bunlar ancak onay alır ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilirse tanınabilir” dedi.

Böylece Türkiye'de Sinovac aşısı olanlar, AB'ye ziyaretleri öncesi ve sonrası, yine koronavirüs kurallarına tabi olacak. Her iki aşının EMA tarafından kontrolü sürüyor. Bir kaç ay içerisinde onay ya da red kararının çıkması bekleniyor.

AB'de onaylanan Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşısını olanlar, aşı pasaportlarını almaya başladı. Şu anda basılı aşı deftercikleri veriliyor. Almanya, AB içinde dijital aşı pasaportunu hayata geçirecek dördüncü ülke olacak.

Bu hafta itibariyle iki aşıyı da alanların sayısı 20 milyonu buluyor. Fransa, Danimarka ve Litvanya aşıları en baştan dijital olarak kaydediyor.

Almanya 14 Haziran'dan itibaren Dijital Aşı Pasaportu'na da fiilen geçecek. Aşı defterindeki bilgiler buraya kaydedilecek ve aşı merkezleri ile eczaneler dijital olarak kayıtlara başlayacak. CovPass ya da Corona takip uygulaması ile bunlar cep telefonuna girecek.

Aşıların dijital pasaportlara doğru girip girmediğini doktorlar ve eczaneler takip edecek. Bu hizmetler için kişi başına ortalama 18 Euro alınması bekleniyor. Dijital aşı pasaportunda kullanılacak uygulama ve karekod ise ücretsiz.

Ellerinde aşı defteri olup da, dijitale çevirmek isteyenler bu parayı ödeyecek. Ancak 14 Haziran'dan sonra aşılananlar doğrudan dijital olarak kaydedileceği için onlar ek bir ödeme yapmayacak.
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