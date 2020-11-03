Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul'a beraat /03 Kasım 2020 13:36

Alparslan Kuytul'a beraat

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) için "Zulümle Kalkınma Partisi (ZKP)" dediği günden beri "terörist" iftirasına maruz bırakılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul 2,5 yıldır devam eden davalardan birinden daha beraat etti.

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"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile yargılanan 2 vakıf yöneticisi beraat etti.

22 ay Bolu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalmasının akabinde 5 Aralık 2019'da tahliye edilen Alparslan Kuytul adliye önünde açıklama yaptı. 

“Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere 2,5 yıldır devam eden mahkeme süreci bugün bitmiş oldu. Elhamdülillah beraatla sonuçlandı.” diyen Kuytul, “Mahkemenin uzamasını isteyenler, 6 konuşmadan bir şey çıkmayacağını anladı ve bir konuşma daha ilave etti. O konuşmadan da bir şey çıkmayacağı anlaşılınca 13 konuşma daha eklediler. Onların da cevabını verdim. Bu şekilde bugüne kadar geldik.” dedi.

KUYTUL: ZULÜMLER BİZİ PİŞİRDİ, SABRIMIZI ARTTTI

Kuytul şunları söyledi: “İddianameye eklenen konuşmalar başlangıçta Emniyet ve mahkeme aşamasında hiç yoktu. Daha sonradan gündeme getirildi. 20 konuşma bittikten sonra derin güçler yeni operasyonlar ile başka dosyalar ilave ettiler. Bu şekilde hiçbir hareket durdurulamaz ve hiçbir yere varılamaz!"

"Yapılan bu zulümler bizi pişirdi, tecrübemiz ve sabrımız arttı." diyen Kuytul, "Faydası oldu, zararı olmadı. Başaramadılar, susturacaklarını zannettiler ama ne beni ne de sizi susturamadılar!" ifadelerini kullandı.

Kuytul, "Konuşmalarda hiçbir şey olmadığının en büyük delili, savcının bile beraat istemesidir. Normalde savcılar yüzde 99 ceza isterler. Fakat dosya o kadar açık ki savcı bile beraat istedi.” diye konuştu.
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