Samanyolu Haber /Medya / Altaylı 'TRT'den 400 bin TL maaş alıyor' demişti /22 Eylül 2020 14:18

Altaylı 'TRT'den 400 bin TL maaş alıyor' demişti

TRT Spor sunucusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) danışmanı Ersin Düzen, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın, ''Ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor.'' iddiasına cevap verdi.

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

TRT Spor'da sunucusu olduğu Stadyum programında gazeteci Fatih Altaylı'nın iddialarına dair konuşan Ersin Düzen, "Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Bu benim son yayınım olsa bile ben bu konuşmayı yaptım. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' dedi. 

TRT Spor'da "Stadyum" programının sunan Ersin Düzen, Fatih Altaylı'yı iddialarını ispat etmeye davet etti. Düzen, Altaylı'yı mahkemeye vereceğini söyledi.

Düzen "500 bin TL'nin onda birini bile almıyorum. Televizyonda sunuculuk yaparak kim 500 bin TL maaş almış?" sorusunu yöneltti. 

FATİH ALTAYLI: ERSİN DÜZEN, TRT'DEN 400 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Spor Saati programda konuşan Fatih Altaylı, ''Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin yüzde 95'i doğrudur. Yüzde 5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım." ifadelerini kullanmıştı.. 
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'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

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