Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Son zamanlarda artan girdi maliyetleri hem üreticileri hem de tüketicileri oldukça zorluyor. Üreticiler, hammadde fiyatlarındaki yükseliş sonrasında işletme süreçlerinde güçlük çekerken bu maliyet ürün etiketine de yansıyor. Dolayısıyla tüketiciler, karşılarında sürekli yükselen raf fiyatları ile karşılaşıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Hammadde, enerji ve nakliye ücretlerindeki artışın yanında son dönemde oldukça yükselen diğer bir girdi maliyeti ise ürünler için olmazsa olmaz olan ambalaj ücretleri. Zira pandemi dönemi ile birlikte tüm dünyada plastik, kağıt, odun, cam ve demir-çelik gibi ürünlerin fiyatları artarken bu ürünleri temin etmek de zorlaşmıştı. Bu durum uzun süre boyunca Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı ile birleşince ambalaj maliyetleri de önemli bir boyuta ulaştı.





Ambalaj üretiminin neredeyse tamamen ithalata bağımlı olduğunu belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir'e göre son bir yılda neredeyse tüm hammadde gruplarındaki fiyat artışları yüzde 100'ün üzerinde. Buradaki zorluğun sadece hammadde fiyatları ile sınırlı kalmadığını belirten Sarıbekir, üreticilerin yüksek maliyetleri kabul edip ürün almak istediğinde bu defa da farklı sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Buna göre, küresel olarak hammadde üretiminde ve tedarikinde yaşanan sorunlar ambalaj sanayisini de etkiliyor. Sanayiciler ürün bulmakta zorlanıyor, bulsa bile ürünü getirecek konteyner bulamıyor. Sarıbekir, hem hammadde hem de lojistik maliyetlerinde yaşanan yükselişin fiyat artışlarını körüklediğini belirtiyor.





Üretici maliyetlerindeki bu baskı ise tüketicinin karşısına yeni zamlar olarak çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine göre üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 114,97'ye çıktı. Uzmanlara göre üretici fiyatlarındaki yüksek artışlar kısa sürede tüketici fiyatlarında da karşılık buluyor. Üstelik aradaki geçişkenlik yüksek enflasyon ortamında giderek hızlanıyor. Zira TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu da mart ayında yıllık yüzde 61,14'e çıktı.





Gıdadaki payı yüzde 20

Özellikle gıda üretimi yapan sanayicilerin tüm girdi maliyetleri gibi ambalaj maliyetlerindeki artıştan da oldukça olumsuz etkilendiği anlatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, "Gıda üretiminde ambalaj maliyeti oranı yüzde 20'yi buldu. Bu fiyatlar da sürekli artıyor. Ambalaj fiyatları euro bazında belirleniyor. Evet Türk Lirası değer kaybediyor ama fiyatlarda euro bazında da artış var. Dönüp geçtiğimiz yıla baktığımız zaman çok ciddi yükselişler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanıyor.



