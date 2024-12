Amca Salim ve Nevzat birbirini suçladı: 'Cesedi ellerinle verdin...'

15.08 NEVZAT'IN AVUKATI: BAZ RAPORUNU KABUL ETMİYORUZ





15.05 SALİM'İN AVUKATI ELEŞTİRDİ, NEVZAT'IN AVUKATI ÖVDÜ





14.53 'KENDİLERİNE YALANCI TANIKLAR ÜRETMİŞLER'





14.50 'NEDEN NEVZAT?'





14.40 NEVZAT'IN AVUKATI SAVUNMA YAPARKEN AĞLAMAYA BAŞLADI





14.33 NEVZAT'IN SORGUSU BİTTİ, AVUKATI SAVUNMA YAPIYOR





14.28 NEVZAT, SALİM GÜRAN'A SESLENDİ





14.19 'CESEDİ BANA ELLERİYLE VERDİ'





14.10 ARA BİTTİ, NEVZAT SANIK KÜRSÜSÜNDE





13.06 MAHKEMEDEN BUGÜN KARAR ÇIKACAK MI?





12.16 DURUŞMAYA ARA





12.12 AMCA SALİM'İN AVUKATI KONUŞURKEN, ANNE YÜKSEL AĞLADI





11.57 'BAZ KAYITLARI HATALI'





11.52 AMCA SALİM'İN JANDARMA İLE KONUŞMASI DİNLETİLDİ





11.39 AMCA SALİM İLE NEVZAT'IN İNTERNET KULLANIMI





11.36 AMCA SALİM'İN ADIM SAYAR VERİLERİ: AVUKATI DETAYLI İNCELEME İSTEDİ





11.24 SALİM GÜRAN'IN AVUKATI, NAHİT EREN'İ ELEŞTİRİYOR





11.07 AMCA SALİM'İN AVUKATINDAN 'PSA' SAVUNMASI





10.53 NEVZAT VE SALİM ARASINDAKİ İLETİŞİM KAYITLARI





10.45 'NARİN, NEVZAT'IN ELLERİNDE CAN VERDİ'





10.34S ALİM GÜRAN'IN AVUKATI SAVUNMA YAPIYOR





10.28 AMCA SALİM SUÇLAMALARI REDDETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ





10.20 'KOLLUK KUVVETLERİNE SORUŞTURMA AÇILSIN'

Salim Güran: Gitmediğim yere benim bazım nasıl gidiyor. Allah peygamber aşkına. Bu kötülük niye?Nevzat hem kızımızı hem aileyi yok etti, Türkiye’yi parmağında oynatıyor. Buradan hakime ve devlet yetkililerine sesleniyorum; lütfen bu kolluk kuvvetlerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılsın. Biz vatan haini değiliz. Biz bir dönem DEM partinin yemek aracını bile köyden kovduk. Açlıktan ölsem dahi onların yemeğini yemem. Onlar şov peşinde.









10.00 'ARABAMDA DNA BULUNDU'





09.55 JANDARMA 'ÜFÜRÜKÇÜ'YE GİTTİ Mİ?





09.50 KOLLUK KUVVETLERİNİ SUÇLADI: 'KAMERALARA BAKMADILAR'





09.47 'NEVZAT İLE ARİF ARASINDA SORUN VARDI'





09.42 AMCA SALİM, NEVZAT'I İŞARET ETTİ: 'NEDEN ŞÜPHELENMİYORSUNUZ?'





09.38 AMCA SALİM OLAY GÜNÜNÜ ANLATIYOR





09.20 AMCA SALİM SANIK KÜRSÜSÜNDE





09.15 TUTUKLU SANIKLAR SALONA GETİRİLDİ





07.10 TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.Narin Güran’ın ölümüne ilişki davanın ikinci duruşmasına bugün de devam ediliyor.Gazeteci Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın duruşma salonundan canlı aktarıyor.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, "Nevzat Bahtiyar’ın bu davada cinayete iştirakten yargılanmasına ilişkin tek delil, aleyhinde hiçbir şey yok. Ama siz bir raporla onu iştirak etmiş gibi gösteriyorsunuz. 15.10 sıralarında evin orada gezdiği belirtiliyor. Nevzat’a soruyorum, ‘Oğlum, var mı böyle bir şey?’ diyorum ‘Allah kitap çarpsın, yok’ diyor. Dolayısıyla baz raporunu kabul etmiyoruz" dedi.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, amca Salim Güran'ın avukatının eleştirdiği eski Baro Başkanı Nahit Eren’e övgü dolu sözler söyledi. Eryılmaz, "Nahit Eren çok güzel bir savunma yaptı. Bu yüzden detaya girmeden savunma yapacağım" dedi.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz: Narin kaybolduktan sonra kendileri bol bol tanık üretmişler. 15.00 ile 16.00 saatler arasında Salim 7 kişiyle muhatap olmuş. Enes 16 kişiyle muhatap olmuş. Nevzat 3 kişiyle görüşmüş. Onlar da Salim, Yüksel ve eşi. Ne yapmışlar kendilerine yalancı tanık üretmişler.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz: Nevzat bunlara köpek bile olamaz. Tavuklarına kışt kışt diyemez. Kendi ifadeleri bunlar. Cinayeti işleyen bunlar. Ani işlenen bir cinayet. Nevzat’ın bu cinayete ne katkısı olabilir ki. Karnını zar zor doyuran bir adam. Bu suça onu da soktular sonunda. Peki neden Nevzat? O gün düğün için herkes gitmiş. Köyde kimse kalmamış. Salim’in en yakın arkadaşı da Nevzat. Salim’in çağıracağı ilk insan tabii ki Nevzat olacaktı. Başka kimi çağıracaktı? Ve 10 dakika önce de konuşmalar. Nevzat’tan daha iyi kukla bulabilirler mi? Bulmuşlar yaptırmışlar.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz savunma yaparken ağlamaya başladı, “Ben de bir babayım” dedi.Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz parmağını sallayarak “Narin bizim kızımızdır demesinler. Narin sadece Güran ailesinin kızı değil, artık hiç değil. 85 milyonun kızıdır. Güran ailesinden hala kimse cesaret edip Narin için bir şey yapmıyor. Burada şov yapıyorlar. Belki dışarıda veya köyde drama dersi almışlardır. Ancak bu durumu düzeltmek için herhangi bir adım atmıyorlar. Para çok onlarda, daha çok 400 dönüm tarla satarsınız. Yargıtay’dan bu dosya geri geldiğinde bu tarlalar da ellerinden çıkabilir" diye bağırdı.Amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran cevap vermek istedi. Yüksel Güran, “Ben anayım, bana parmak sallamasın,” dedi. Avukat Ali Eryılmaz ise, “Savunma yapıyorum susun” diyerek karşılık verdi. Araya mahkeme başkanı girdi.Nevzat Bahtiyar’ın sorgusu bitti. Avukatı Ali Eryılmaz savunma yapıyor.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz: Aileden kimseye ithamda bulunmadık. ‘Katil’ demedik. Bütün sanıklar şüpheli konumundadır. Müvekkilime de şüpheli olarak bakılsın. Namus ve şerefleriyle iligili bir söz söylemedik, iftira atmadık. Diğer sanıklar müvekkilim gibi konuşsaydı olaylar buraya gitmeyecekti. Kendi kabahatlerini başkalarının üzerine atıyorlar. Tek yapabildikleri müvekkilime suçu yüklemek.Nevzat Bahtiyar: Sen beni çağırdın, Narin’i teslim ettin. Narin’i bana teslim sensin, bir de gelmişsin inkar ediyorsun. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. Ben inkar etmiyorum cezam neyse verilsin. Ben Narin’i öldürmedim. Taşıyıp oraya bıraktım. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım. Ancak etmiyorlar, her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem. Benim söyleyecek başka bir şeyim olmayabilir. Onlara bir şey söyleyecek ya da iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın.Nevzat Bahtiyar: Narin’i ben öldürmedim. Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Cesedi kendi elleriyle bana verdi. Yüzüne de söylüyorum. Kendisi bana işaret etti. Parça parça yap ve kaybet dedi. Salim’in avukatı bana “vahşi papağan” dedi. Ben papağan değilim. Vahşi de değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, “Her şeyi söylemeye hazırım,” dedim. Ben papağan değilim.Duruşmaya verilen ara sona erdi. Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsünde.Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkemenin yarın karar vereceği bilgisini paylaşarak, "Savunma avukatları savunma yapıyorlar. Muhtemelen akşama kadar devam edecek. Mahkeme, eğer hüküm oluşturmak için yeterli vicdani kanata ulaşmışsa bu savunmalardan sonra yarın hükmünü açıklayacak. Karar bugün muhtemelen verilmeyecek. Kararı mahkeme yarın verecek" dedi.Avukat Onur Akdağ'ın savunması bitti. Özetle Salim Güran'ın Nevzat tarafından kurban edildiğini söyleyen Akdağ, müvekkilinin tahliyesini istedi. Duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verildi.Avukat Onur Akdağ konuşurken Yüksel Güran ağladı.Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ baz kayıtlarının hatalı olduğunu söyledi. Salim Güran’ın Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye gittiği söylenen saatlerdeki telefon kayıtları dinlendi. Avukat Onur Akdağ, saat 22.41 ve 22.32’deki ses kayıtlarına göre Salim Güran’ın dere yatağında değil kalabalık bir grupla köyde olduğunu ifade etti.Avukat Onur Akdağ, "Bilirkişilerin tarafsızlığına inanmıyoruz. Nevzat’ın ifadeleriyle baz raporu hikayesi hazırlanmış" dedi.Amca Salim Güran'ın jandarmayı aradığı ses kaydı dinletildi. Salim Güran: Kardeşimin kızı kayıptır. Daha 8 yaşında. En 15.00- 15.30’da kaybolmuş. Çingene arabası görmüşler. Kırmızı eski bir araba ondan şüpheleniyoruz.Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ: Bu konuda, iki çingene ile kırmızı bir aracın görüldüğüne dair iddialar ve Salim’in ses kaydından bahsediliyor. Savcılık makamı, muhtarın bu ifadesiyle aramaların yanlış yönlendirildiğini ve dikkatlerin başka yerlere çekilmeye çalışıldığını iddia ediyor.Bu kayıtta net bir şekilde görülüyor ki Salim, köy halkından ne duyuyorsa onu anlatıyor. Bir nevi köyde dolaşan bilgileri yansıtarak aktarıyor. Hatta yanındakine sorular yöneltiyor, çünkü duyduğu bilgiyi ondan öğrenmiş. Salih’in ifadeleri kendi gözlemlerine değil, başkalarından duyduklarına dayanıyor. Bu ses kaydını dikkatlice incelediğimizde, Salih’in herhangi bir yönlendirme ya da kasıtlı bir çaba içinde olmadığını görebiliriz. Onun amacı yalnızca duyduklarını paylaşmaktır. Bu nedenle, bu kaydın suç teşkil eden ya da şüphe uyandıran bir unsur olarak değerlendirilmesi adil değildir.Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ: Salim ile Nevzat’ın kısaca internetini değerlendirdik. Salim cinayet saatlerinde aşırı yoğun internet kullanımı yapıyor. Nevzat’a bakacak olursak cinayet saatlerinde uzun süre internet kullanmıyor. Nevzat net ve yoğun olarak 17.06’dan 17.40’a kadar uçak hızında internet kullanıyor.Salim’in internet kullanımı:•15:14’ten 15:45’e kadar yoğun bir internet kullanımı görülüyor.•15:25:08’de Salim’in rekor düzeyde bir internet kullanımı kaydediliyor.•15:26’da yine ciddi bir internet kullanımı var.•15:27:43’te aşırı yoğun bir kullanım tespit ediliyor.•15:28:54’ten 15:33:43’e kadar tekrar yoğun bir internet kullanımı mevcut.•15:33:43’te veri akışı devam ediyor.•15:36 ve 15:41 arasında da Salim’in interneti yoğun bir şekilde kullandığı kaydediliyor.Nevzat’ın internet kullanımı:•15:10:24’te internet kullanımı başlıyor. Ancak bu noktadan itibaren 15:15:30’a kadar internet kullanımı neredeyse yok. Arka plandaki uygulamalar bile kapanmış görünüyor. Çünkü cinayeti işliyor.•15:15 ile 15:20 arasında az da olsa veri akışı mevcut, ancak kayda değer bir kullanım değil.•15:26:09’da internet kullanımı neredeyse tamamen duruyor ve 16:01’e kadar herhangi bir yoğun veri akışı gözlemlenmiyor. Çünkü Narini dereye koyuyor.•16:01’de kısa süreli bir yoğunluk yaşanıyor, ardından internet kullanımı tekrar kesiliyor.•Nevzat, 17:06 ile 17:49 arasında ise rekor düzeyde, adeta uçak hızında bir internet kullanımı sergiliyor.Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, müvekkilinin suçsuz olduğunu adım sayar ile kanıtlamaya çalışıyor.Avukat Onur Akdağ: Sayın Başkan, adımsayara gelelim. Salim’in 15:20 ile 15:22 arasında bir hareketlilik başlıyor. Minimum giriş-çıkış mesafesi 120 adım. 15:22’de eve giriş yapıyor. 15:22 ile 15:32 arasında ise Arif’in evinin içinde ve diğer odalarda hareket etmeye devam ediyor. Senaryoya göre, evde 50 adım daha atıyor mu? Hayır, sadece 50 adım değil. Salih, 15:36 sıralarında tekrar ahırın arka kapısına geçiyor. Evden çıkışı ile ahırın arkasına girişi arasında 70 adım mesafe var. Gidiş-dönüş toplamda 140 adım oluyor. Çünkü aynı zaman diliminde Salih’in tekrar Arif’in evinde olduğu görülüyor. 15:41’de evden çıkarak ahırın arka kısmına geçiyor ve 60 adım daha atıyor. 15:42’de ise Arif’in evi ile kendi evi arasındaki yolda olduğu iddia ediliyor. Burada 80 adım daha kaydediliyor. 15:43’te yine Arif’in evinin önünde görülüyor ve minimum 20 adım daha atmış oluyor. Baz raporuna göre, Salih’in 15:22’de tekrar Arif’in evinin içinde olduğu tespit edilmiş. Burada 10 adım daha ekleniyor.Burada çok büyük bir çelişki var. Bazı kişiler, “Adım sayar uygulaması verileri saat saat silinebiliyor,” diyor. Ancak bilimsel araştırmalarımız gösteriyor ki, adım sayar uygulamalarında saatlik veri silmek mümkün değildir. Salim’in kullandığı telefondaki uygulama yabancı bir uygulamadır. Bu uygulamada yalnızca belirli bir tarihe ait veriler silinebiliyor, ancak saatlik verileri silmek mümkün değil. Bu nedenle, adım sayar uygulamasının bir hata içerip içermediği veya verilerin manipüle edilip edilmediği detaylı olarak incelenmelidir. Ancak şu anki bulgularımıza göre, bu verilerde bir hata veya manipülasyon yapılması imkânsız görünmektedir. Bu durumda, Salih’in adım sayar verileriyle ilgili çelişkiler üzerine daha detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini savunuyoruz.Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ, eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’in savunmasını eleştiriyor.Avukat Onur Akdağ: Biz, Diyarbakır Barosu’nun bir üyesi olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Bunun altını çizerek belirtmek isterim. Saygıdeğer eski Baro Başkanı Naif Eren’in savunmalarında bizden sık sık bahsetmesi hem gururlandırdı hem de düşündürdü. Ancak Sayın Nahit Eren, şahsımızı sosyal medyada delilleri tartışmakla suçladı. Madem sen delil tartışırsın bende tüm savunmamı senin üzerine kurarım, çabasına girdi. Kendisi bizden yaşça çok büyüktür, kendisine hürmetimiz var. Ancak Nahit Bey şunu unutuyor, Bu davayı alevlendiren, çığırından çıkaran tamamen sosyal medya ve sosyal medyadaki korkunç algılardır. Örneğin benzinlikçi, örneğin direksiyonda kusmuk var gibi yalan beyanlar… Aramızda, Allah aşkına, bu tiyatroya son verecek bir akıllı yok mu?Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ: Nevzat dere yatağına çocuğu götürüyor. Sonra rahatlamışçasına yemek yiyor. Bu bize ne düşündürüyor? Cinsel istismar sonrası rahatlamasını gösteriyor. Nevzat’ın karanlık zihin dünyasını kimse anlayamaz. Narin bir cinsel istismara maruz kalmışsa bunu Nevzat yapmıştır.Raporda her ne kadar PSA tespit edildiyse de bunun kadınlarda da bulunabileceği belirtiliyor. Çocuk dere yatağında bulunduğu için dereye akan kirli sular, insan dışkıları bulaşmış olabilir deniyor. Yani ihtimaller dahilinde bir belirsizlik var. Ama eğer bir istismar ihtimalinden bahsedeceksek, faili ilk amca olarak mı, abi olarak mı düşüneceğiz? Yoksa aileye düşman olmuş, babaya kinlenmiş, belki de öç alma duygusuyla hareket eden ve psikolojisi analiz edildiğinde pedofili geçmişi olabilecek olan Nevzat’ı mı görmeliyiz? Hangisi daha yakın ihtimal?Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ: Şimdi, Nevzat ile Salim arasındaki iletişim kayıtlarından biraz bahsetmek istiyoruz. Nevzat’ın ve Salim’in iletişim tespit bilgilerine göre, Salim, Nevzat’ı en son 21 Mayıs 2024 tarihinde arıyor. O tarihten sonra Salim bir daha Nevzat’ı aramıyor. Arada sırada Nevzat kendisi arıyor. Toplamda aralarında 47 telefon görüşmesi mevcut. Daha önce bir düşmanlık olduğu gibi, Salim ile Nevzat arasındaki arazi meselesinden sonra Salim, Nevzat ile hiçbir ilişki kurmuyor, onunla görüşmüyor ve kendisine selam bile vermiyor.Olay tarihinden geriye doğru baktığımızda, tam 3 ay boyunca Salim, Nevzat’ı aramıyor. Aramamış. 3 ay boyunca Nevzat ile konuşmayacağım, ona selam bile vermeyeceğim ama sonra bir çocuğu öldürüp, suçumu ve günahımı ona ortak edeceğim, öyle mi? Bu mantık dışı bir iddia. Şimdi deniyor ki, “Madem Nevzat yaptı, neden ilk başta Nevzat suçlanmadı?” Çünkü Nevzat, çocuk kaybolduktan sonra adeta bir rol yapıyor. Arif’in gözüne baka baka, “Allah büyüktür, üzülme, bulunur,” diyerek onu teselli ediyor. Sigara ikram ediyor, birlikte namaz kılıyorlar. Ailenin yüzüne baka baka anlatıyor. Nevzat resmen tüm aileyi hipnotize ediyor. Doğal olarak kimse kendisinden şüphelenmiyor. Ancak tüm bu davranışları ve olayların akışı, Nevzat’ın gerçek yüzünü bugün gözler önüne seriyor.Salim Güran’ın Avukatı Onur Akdağ: Bu cinayetin ne zaman işlendiğine dair yaklaşık bir zaman çizelgesi vardır. Narin, saat 15.15’te okul kamerasında son kez görüldü. O yol üzerinde öldürüldüğü belirtiliyor. İçinde ölü olarak taşındığı iddia edilen araç ise saat 15.40’ta bir noktada tespit ediliyor. Yani arada sadece 29 dakikalık bir zaman dilimi var.Narin’in ölüm anını size söyleyeyim mi? Ölüm anı, saat 15.19 civarında Nevzat’ın evinin bulunduğu cadde üzerinde gerçekleşmiş olmalı. Narin, Nevzat'ın ellerinde can verdi. 27 dakikalık bir zaman dilimi söz konusu. Bu süre içinde, eğer çocuğun patikaya çıktığı düşünülüyorsa, bu süre en fazla 19 dakika olarak kalır. Şimdi soruyorum, bu 19 dakika içinde, karmaşık bir olay örgüsüyle bu cinayetin işlendiğini kim mantık ve akılla izah edebilir? Nevzat, "Yedim, içtim, hesabı size kitledim” diyerek cinayeti ailenin üstüne yükledi.Salim Güran’ın sorgusu bitti, avukatı Onur Akdağ savunma yapıyor.Avukat Onur Akdağ: İlk savunmam Nevzat’ı çok rahatsız etmişti. Odun gibi duran Nevzat dün tepki verdi. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Bir yalan ortaya çıkaran kişinin diğer söylediklerine de itibar edilmez. Altı yalan beyanı nasıl akla, mantığa, hukuka ve vicdana sığdırabilir? Her gelişmede ve her ortaya çıkan delil durumunda Nevzat ifadesini değiştiriyor. Biz de maalesef buna seyirci kalıyoruz. Nevzat’ın artık bu hızlı ifade değiştirme huyuna bir son verilmesini istiyoruz. Biri çıkıp şu adama, “Yeter artık, sus! Yalanlarından bıktık!” demeyecek mi? Sayın Başkan, bir kişi nerede kayboluyorsa aramalara o noktaya en yakın yerden başlamak gerekir. Olağan şüphelinin kim olduğunu hepimiz görüyoruz.Salim Güran: Kızımızı öldürdünüz, namusumuza laf atıyorsunuz, ailemizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu haksızlık. Nevzat’ın avukatı, eşiyle fotoğraf çektirmiş. Allah’tan kork! Kardeşimi görünce içim parçalanıyor. Namusumuzla oynamayın. Bir insan hayatı bu kadar basit mi? Benim 7 çocuğum var. Narin yaşında kızım var. Bu kadar kolay mı ya? Allah peygamber aşkına. Vallahi benim yengem çocukları için ölür. Vallahi benim yeğenlerim kız kardeşleri için ölür. Kalktılar bize iftira attılar. Allah aşkına yapmayın. Namazımı kılıyorum. Allahım diyorum bizi koru. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Herkes şov peşinde. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Canımız gitti. Daha mezarına gidemedim. Lütfen şov yapmayın. Yeter artık. Bittik artık. Kendinizi bizim yerimize koyun. Ailem perişan. Yeter artık niye bu kadar kötülük.Salim Güran: Tek hücreli hapiste kalıyorum. Ne televizyon ne radyo. Biz de insanız hayvan değil.Mahkeme Başkanı: Tamam artık toparla. 1 saat oldu.Salim Güran: Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti. Nevzat yakalanınca, “Salim Güran,” dedi. Medyadan kan, DNA, her şeyi öğrenmişti.Salim Güran: Kalktılar beni gözaltına aldılar, tutukladılar. Psikolojikman çöktüm. Ömrü hayatımda cezaevi görmemişim. Benim bütün ifadelerim doğru. Kalktılar dediler Narin’in DNA’sı senin aracında çıktı. Dedim çıkmasa şaşardım çünkü aile arabasıdır. "Öyle değil kusma, kan var" dediler. Dedim asla. Sonra beni medyanın önüne attılar. Nevzat Bahtiyar’ın itirafçı olduğunu öğrendim televizyondan. Narin’in cesedi bulundu. Dedim bırakın yeğenimin mezarına gideyim. Bağırıyorum, çağırıyorum bırakmadılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz, bir aileyi yok edemez. Beni neden tutukladılar?O DNA’nın iki ay öncesine mi ait olduğu belli değil. Ama ben o DNA yüzünden cezaevindeyim. Şimdi baz kaydı çıktı. Ben iki yerde birden olabilir miyim? Bu mümkün değil. Ben köydeyim, ama baz kaydı beni dere kenarında gösteriyor. Gitmediğim bir yerde nasıl baz kaydı çıkar? Ben o bölgeye gitmedim.Salim Güran: Üfürükçü meselesine gelelim. "Bir tane üfürükçü var, ona gidelim" dediler. Dedim devlet gelmiş buraya, o bulacak. Sonrasında yengemle birlikte üfürükçüye gittik. Üfürükçü Narin’in Çarıklı'da olduğunu söyledi. Şok olduk. Narin’in yanında iki kişi olduğunu, makarna yediğini söyledi. "Telefonla oynuyor" dedi. Heyecanlandım, bir an umutlandım. O arada yengemi köye bıraktım. Jandarmayla birlikte üfürükçünün dediği yere gittik. Metruk bina. Kapıyı kırdık orada bir şey bulamadık.Salim Güran: Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyor. Ama kendileri eksik. Narin’in kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmadın? Bakmadılar ailenin üstüne geldiler.Salim Güran: Nevzat ile Arif kardeşim arasında araba satışından bir sorun vardı. Babam araya girdi. 40 bin sen ver, 30 bin Arif versin, 10 bin de muhtar versin. Nevzat dedi param yok. Sıva işi vardı. Bunu yap sana para vereyim. Gitti inşaata baktı bu inşaat 100 bin yapar. Senden 20 bin almam 80’e olur dedi. O sırada aramız açıldı. Nevzat ile yaklaşık 3 ay ben konuşmadım. Bu adam normalde beni gördüğü zaman yanımda otururdu. 3 ay bu adam niye yanıma gelmedi?Salim Güran: Narin’in kaybolduğu zaman kızım beni aradı, saat 8 gibi, 'baba Narin kayıp' dedi. Sonra köye geldim. Kalabalığı gördüm, psikolojik olarak zaten çöktüm. Yengem Yüksel Güran ağlıyordu. Hemen komutanı aradım 'yeğenim kayıp' diye. Okul kamerasına jandarmayla birlikte baktık. Narin amcamın kızının yanından ayrılıp patikadan çıkıyor. Narin sonra kayboluyor. Aramaya başladık. Tarlalara, bahçelere baktık. Yok Narin yok. Köpekle aramalar yaptık. Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış’ın eşi Yasemin bağırarak, “Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!” dedi.Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar’ı işaret ederek “Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Salim Güran: Her gün olduğu gibi sabah erken kalktım, tarlaya gittim. Ramazan ve babasıyla tarladaki işlerimizi yaptık. İşlerimi düzene koyduktan sonra çarşıya gittik çocuklarımla. Hükümet konağı karşısında ATM’den 4 bin lira para çektim. İki tane oğlumu aldım çay ocağında oturduk. Süper çocuklarım alışverişi bitirdi köye döndük. Giderken yakıt aldım. Eve geldikten sonra hava sıcaktı klimanın önünde oturdum. Kahvaltılık bir şeyler yedim. İstirahat ettim 4 gibi yukarı tarlaya gittim. Elektrikçiler geldi. Arızaya gelmişler. Bir şeyler yediler. Sonra onların arabasına bindik ve tarlaya gittik. Amcamın oğlunun pamuk tarlası içinde yürüyordum. Ve kurtlanmış amcamın oğlunun tarlası. Onu arayıp söyledim, 'tarlan kurtlanmış' diye. Elektrikçiler gittikten sonra eve geldim. Evde fazla durmadım. O sırada Ramazan beni aradı burada şüpheli bir araba var dedi. Ramazan’ın yanına gittim. Orada tarla işleriyle uğraştım yine.Sanık kürsüsüne Salim Güran geldi. Salim Güran, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemine savunmasını yapacak.Mahkeme heyeti yerini aldı, tutuklu sanıklar salona getirildi. Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran, dün oturdukları yerlere oturdu. Nevzat, henüz salona gelmedi. Duruşmayı izlemek için Arif Güran henüz salona gelmedi. Mahkeme başkanı, dün salona alınmamasına karar verdiği için bugün verilecek ara kararla Arif Güran’ın salona alınıp alınmayacağına karar verecek. Öğleden sonra ailelerden sadece 15 kişiyi salona alınacak.Tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.