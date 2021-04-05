Samanyolu Haber /Gündem / 'Amirallerin rütbesi sökülmeli' diyen Bahçeli fena yakalandı /05 Nisan 2021 18:06

'Amirallerin rütbesi sökülmeli' diyen Bahçeli fena yakalandı

MHP yönetimi; 'Amirallerin rütbesi sökülmeli' diyen Bahçeli'nin 2004'te yazdığı 'AKP iktidarına uyarı' mektubunu, 313 generale 'Sayın generalim, bilgilerinize saygıyla sunuyorum' hitabıyla göndermişti

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Emekli Amiraller’in bildirisine “rütbeleri sökülmelidir” diye tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2004 yılında 313 generale "siyasi iktidarı uyarmaları" için mektup yazdığı ortaya çıktı.

T24’ün gündeme getirdiği Hürriyet gazetesi manşetinde, MHP lideri Bahçeli'nin 2004 yılında başta Genelkurmay Başkanı, 313 generale "siyasi iktidarı uyarmaları" için ‘Tarihi görev çağrısı’ başlıklı 17 sayfa mektup yazdığı ortaya çıktı.



Hürriyet'in haberine göre mektupta özetle şöyle denildi:

"Son günlerde yaşanan gelişmeler Türkiye’nin milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bazı çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortamına sürüklemek istediklerini göstermektedir. İhanet provaları ve nümayişlerle yeni tahrikler için zemin arayışına girilmiştir...

AKP Hükümetinin içine düştüğü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu iç ve dış tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve Türkiye’nin ufkunun karartılmasına asla izin verilmemelidir...

“BÖLÜCÜ HEVESLERE UMUT BAĞLAMIŞ”

AKP iktidarı kendisiyle birlikte Türkiye’yi de bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ısrar ederse bu durumun çok ağır olacak vebalini tarih önünde taşımak durumunda kalacak ve mahşeri vicdanına mahkum olacaktır. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklıktan mahkum olan ve PKK bağlantılı faaliyetleri nedeniyle kapatılan bir siyasi partiye mensup eski milletvekillerinin tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulması için siyasi bir gövde gösterisine dönüştürülmüştür...

PKK’nın siyasallaşması hedefinin adım adım gerçekleştirilmesini, Türkiye politikasının merkezi haline getiren AB, bu mahkumların serbest bırakılması için bugüne kadar her türlü zorlamayı yapmış, her yola tevessül etmiştir... AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi büyük bir sadakatle ifa etmiştir. İlk adım olarak AB İnsah Hakları Mahkemesi’ni Türk milli hukuk sisteminin üzerinde yüksek temyiz mahkemesi haline getirmiştir...

Ne hazindir ki basınımızın bir bölümü de bu koroya katılmıştır... AB’nin himayesi ve vesayeti altında Türkiye’de yeni tahrik ve nifak tohumlarını atılmasında yeni bir zemin kazanılmıştır. AB’ye her bakımdan teslim olan AKP iktidarı ne acıdır ki Türkiye’yi AB birliğine taşımakta bölücü heveslere umut bağlamış, bundan medet umar hale düşmüştür.

"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"

AKP iktidarına bu konuda hakim olan anlayış, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi çok zor günlerin beklediğinin habercisidir. Bölücü terörün, Türkiye’nin AB üyelik sürecini kendi siyasi hedeflerine hizmet edecek bir araç olarak gördüğü, ve siyasi stratejisinin AB’nin Türkiye’den talepleriyle örtüştüğü, kimsenin inkar edemeyeceği gerçeklerdir... Herkes haddini bilmeli, rüzgar ekenin fırtına biçeceğini aklından hiç çıkarmamalıdır. Bu vatan sahipsiz değildir..."
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