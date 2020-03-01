Anadolu Ajansı , 'rejim uçağı düşürüldü' haber geçti .. Daha sonra yayından kaldırıldı

Anadolu Ajansı "İdlib'de rejime ait bir savaş uçağı, muhalifler tarafından düşürüldü" şeklinde bir son dakika haber geçti .





Kısa süre sonra haber geri alındı. Haberin ardından Suriye resmi haber ajansı SANA ise düşen aracın Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı olduğunu iddia etti.













'TÜRKİYE'YE AİT' İDDİASI





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, cihatçıların düşürülmesinin ardından başına gelerek sevinç gösterisi yaptıkları İHA 'nın ANKA olduğu öne sürüldü.



