Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı 'rejim uçağı düşürüldü' haber geçti .. Daha sonra yayından kaldırıldı /01 Mart 2020 14:43

Anadolu Ajansı 'rejim uçağı düşürüldü' haber geçti .. Daha sonra yayından kaldırıldı

Anadolu Ajansı , 'rejim uçağı düşürüldü' haber geçti .. Daha sonra yayından kaldırıldı

SHABER3.COM

Anadolu Ajansı "İdlib'de rejime ait bir savaş uçağı, muhalifler tarafından düşürüldü" şeklinde bir son dakika haber geçti . 

Kısa süre sonra haber geri alındı. Haberin ardından  Suriye resmi haber ajansı SANA ise düşen aracın Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı olduğunu iddia etti.



'TÜRKİYE'YE AİT' İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, cihatçıların düşürülmesinin ardından  başına gelerek sevinç gösterisi yaptıkları İHA 'nın ANKA olduğu öne sürüldü.

Rusya'dan yalanlama geldi
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Militanların internet kaynaklarına dayandırılarak aktarılan, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 uçağının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi hava sahası üzerinde düşürüldüğü bilgisi yalan" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının Suriye’de faaliyetlerini olağan şekilde sürdürdükleri kaydedildi.

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