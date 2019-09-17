[ANALİZ] Komedide son perde: Başrolde Hande Fırat!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından düşürmediği “yerli otomobil” yılan hikâyesine döndü. Neredeyse 10 sene geçti yerli arabadan eser yok.







2015 yılında İsveç’ten SAAB firmasının imalatını durdurduğu modelden üç otomobili Türkiye’de “İşte yerli otomobil!” diye pazarlayan hükümet son günlerde yerli hayal tacirliğinde kendini aştı.





SİYAH KADİFE ÖRTÜNÜN ALTINDA NE VAR?





5 Ağustos'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) "yerli otomobil prototipi tanıtım toplantısı" tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank o toplantıda siyah kadife bir örtünün altındaki kabarıklığın yerli arabanın prototipi olduğunu söylemişti.





Toplantıdan paylaşılan iki kare fotoğrafta U düzeni masanın etrafında Ethem Sancak (BMC), Ahmet Nazif Zorlu (Vestel) gibi yerli otoya talip olan babayiğitler oturuyordu.





Bakan Varank’ın solunda oturan TOBB Başkanı ve Türkiye Otomobil Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) yönetim kurulu başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu etrafa gülücükler dağıtıyordu.





Ortadaki siyah örtünün altında otomotiv endüstrisini alt üst edecek bir modelin olduğuna heyetin bile inanmadığı bakışlardan anlaşılıyordu.





Toplantıdan sonra ne prototip gösterildi ne de teknik özellikler hakkında tek satır malumat verildi.





VER COŞKUYU: İŞTE YERLİ OTOMOBİL!





Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gibi yer yer muhalif kalabilen gazeteler dahi bu haberi aynen yayımladı: İşte yerli oto!





Otomobilin nerede imal edileceği, ihtiyaç duyulan sermayenin temin edilip edilmediği, patent ve tasarım haklarının tescil edilip edilmediği gibi en basit ve temel sorular hiç tartışılmadı.





AKP hükümeti, “Siyah örtünün altından otomobil çıkacak” diyorsa öyledir!





Türkiye’de gazeteciler artık gerçekte olanı değil, “hükümete uygun olanı” haber olarak yayımlayabiliyor.





Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat (yeşil ceketli), Murat Çelik ve Abdülkadir Selvi, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın tabletine baktıkları bu fotoğrafı yayımlayarak "Yerli otoyu gördük" dedi.





KOMEDİDE SON PERDE, BAŞROLDE HANDE FIRAT





Yerli oto komedisinde son perde 14 Eylül’de sahnelendi. Komedide başrolü Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat üstlendi.





Fırak’ın “Yerli otoyu gördük” notuyla paylaştığı ve Hürriyet muhabiri Eray Görgülü'nün imzasını taşıyan haberde somut hiçbir bilgi yer almadı. TOGG, aralık ayında yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istiyormuş, o kadar!





Odalar Birliği'nde yapılan toplantıda olduğu gibi bu haberin fotoğrafında da yerli otomobil yoktu.





Hande Fırat ve Abdülkadir Selvi, masada oturan Bakan Varank’ın arkasına dizilmiş tablete bakıyordu. Fırat, sağ işaret parmağı ile ekranı işaret ediyordu.





Selvi ise kaza mahalline en son gelip ne olup bittiğini anlamaya çalışan meraklıları andırıyordu.





FATİH ALTAYLI: GÖRDÜYSENİZ BİZE DE GÖSTERİN





Bu fotoğraf karesine ve haberin veriliş tarzına verilmesi gereken cevabı Habertürk yazarı Fatih Altaylı kaleme aldı.





Altaylı dün yayımlanan makalede, "İyi de siz gazetecisiniz. Yani en azından öyle olduğunuz iddia ediliyor. Yerli otomobili gördüyseniz bize de gösterin. Ortada bir fotoğraf falan yok. Hadi onu çektirmediler. Bari anlatın." ifadelerini kullandı.





Hürriyet gazetesi yazarı Fırat Altaylı'nın haklı eleştirilerine bugün köşesinden aynı pişkinlikle cevap verdi.





Fırat, "Dört kapısı var. Dört lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?" diye yazdı.





HALKTAN BİLGİYİ SAKLAYAN GAZETECİLER!





Otomotiv muhabirliği mazisi de olan Altaylı, böyle bir gazetecilik tarzının olmadığına dair Fırat’a öğretici cevaplar verecektir vermesine de diğer taraftan böylesine garabet bir tablo karşısında endişe duyulmaması ve anormalin normalleşmesi endişe verici.





AKP’nin medyayı Saray’a bağlamadan önce gazeteciler bilgiyi halkla paylaşırdı. AKP’nin gazetecileri artık bilgiyi halktan sakladıkları için maaş alıyor.





KOÇ’UN DAMADI İNAN KIRAÇ ÇEKİLDİ





Bu arada yerli otoyu imal edeceği söylenen grubun içinde araba işinden anlayan tek isim İnan Kıraç’tı.





Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evli olan ve hafif ticari ve minibüs imal eden Karsan’ın büyük ortağı Kıraç, TOGG AŞ’den ayrıldı.





Kıraç'ın projeden çekilmesi ile 150 milyon TL sermaye ile kurulan TOGG'de Turkcell (Yüzde 19), Vestel (Yüzde 19), BMC (Yüzde 19) ve TOBB (Yüzde 5) kaldı.





KIRAÇ NİYE AYRILDI?





Kıraç, Erdoğan’ın zorlaması ile kerhen girdiği ve kendi mahallesinden dışlanmasına sebep olan yerli oto işi iyice sarpa sarmadan konsorsiyumdan çekildi.





Yol yakınken maceradan döndü. Projenin batık olduğunu bizzat tecrübe etti.





Kıraç’ın yüzde 19’luk payını kimin devralacağı şimdilik muamma.





Daha şirket kurma safhası bile başlamadan biten bir projeyi allayıp pullamak ve acı gerçekleri halktan saklamak kolay değil tabii.



