Ankara Başsavcısı Kocaman’ın bu kez baldızı gündemde

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bodrum’da bir gecelik konaklama bedeli 9 bin lira olan otelde birlikte tatil yaptığı nişanlısı Ayça Dursun’la, Ankara Sheraton’da yarın yapılacak düğünle evlenecek. Düğün öncesi Bodrum tatili kamuoyunda tartışılan Kocaman’ın bu kez de baldızı ile ilgili iddialar gündeme geldi. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden avukat Enes Kabadayı, Ayça Dursun’un kız kardeşi Çağla Dursun’un, “avukat olmamasına rağmen bu sıfatı kullandığını, böylece Avukatlık Kanunu’nu ihlal ederek suç işlediğini” öne sürdü.





Çağla Dursun’un, “avukat olmamasına rağmen ‘avukat’ sıfatını kullanarak röportajlar verdiği, çeşitli magazin dergi ve sitelerinde fotoğraflarıyla birlikte, bu sıfatla yaptığı açıklamaların kullanıldığı” görüldü.





Önce ‘stajyerim’ dedi, sonra Twitter hesabını kapattı



İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden avukat Enes Kabadayı, Çağla Dursun’un, “avukat olmamasına rağmen bu sıfatı kullandığını, böylece Avukatlık Kanunu’nu ihlal ederek suç işlediğini” öne sürdü. Kabadayı, Dursun’a Twitter’dan, “Çağla Hanım, MAG isimli magazin dergisinde Kasım/2018 sayısının 105. sayfasında objektiflere gülümsediğiniz pozun aynı zamanda Avukatlık Kanunu m. 63’teki ‘baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar’ hükmünü ihlal ettiğini biliyor musunuz? Hadi avukatmışsınız gibi varsayım yapalım; bu sefer de Avukatlık Kanunu m.55’teki 'Reklam Yasağı'na takılıyorsunuz. Nereden tutsak elinizde kalıyor açıkçası Bunların izahını da Zonguldak Barosu’na yapıverirsiniz artık. Ama unutmayın ilk gideceğiniz adres savcılık…” diye yazdı.





Çağla Dursun, sorulara önce, “Avukatlık stajının bir ay sonra biteceği” yanıtını verdi. “Hakkında suç duyurusunda bulunulacağının” söylenmesi üzerine, “avukatlık kimliğini bir yana bırakarak gidip ifade verebileceğini” belirten Dursun, daha sonra hesabını Twitter hesabını kapattı.









Dursun’un, Türkiye Barolar Birliği ve Zonguldak Barosu’nun levhalarında avukatlık kaydı bulunmuyor. Dursun, bu haber yazıldığı sırada açık olan Facebook hesabında ise “Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdiği” bilgisini paylaşıyor. Dursun’un, Facebook’ta, kardeşiyle birlikte bir inşaat firmasını yönettiğini de paylaşıyor. Dursun, bu şirketle birlikte, çalıştığı yer olarak Zonguldak Barosu’nu da gösteriyor.



Düğün Shareton’da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman’ın, kısa süre önce nişanlandığı Ayça Dursun’la Bodrum’da bir gecelik konaklama bedeli 9 bin lira olan otelde yaptığı tatil tartışma yaratmıştı. Tartışma, nişanlısının, tatil fotoğraflarını, oteli de etiketleyerek Instagram hesabından paylaşması üzerine başladı. Aynı hesaptan, lüks otele helikopterle gittiklerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kocaman ile Dursun, yarın (19 Eylül 2020 Cumartesi) Ankara Sheraton’da yapılacak törenle evlenecek.



