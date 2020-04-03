Samanyolu Haber /Medya / 'Ankara Kuşu' tutuklandı /03 Nisan 2020 18:05

'Ankara Kuşu' tutuklandı

Son bir yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yolsuzluklarına dair belgeleri paylaşan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabını yöneten gazeteci Oktay Yaşar tutuklandı. Ankara Kuşu daha önce AKP lehine mesajlar paylaşıyordu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, sosyal medyadaki 500 bin takipçili “Ankara Kuşu” adlı hesabı kullandığı belirtilen O.Y. dün gözaltına alınmıştı.

Ankara’da yerel gazeteci olan O.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

O. Y.’nin hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi. 

BİLGİ PAYLAŞANLARA DA İNCELEME

Ankara Kuşu’nun telefonunda yapılan incelemede, kendisine bilgi aktaran WhatsApp gruplarının ortaya çıktığı ve bu kişilerin kimliklerinin belirlendiği ifade edildi. 

Bu kişiler hakkında da soruşturma yürütüldüğü iddia ediliyor.

"Ankara Kuşu" hesabı devlet kurumları ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını paylaşıyordu.

Bugün gazeteci Hakan Aygün de Bodrum'da tutuklanmıştı.
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