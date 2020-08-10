Ankara'nın 3.75 milyar dolarlık 'tarihe geçecek' beceriksizliği

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, parası ödenen F-35'ler ABD tarafından Türkiye'ye yönelik yaptırım kapsamına alındı ve Türkiye hem projeden çıkarıldı hem de savaş uçaklarını teslim alamadıMürted Hava Üssü’nde bulunan iki adet S-400 hava savunma sisteminin teslimatı, geçen yıl 12 Temmuz’da başlamış, 15 Eylül’de tamamlanmıştı.







Meclis'te S-400'lerin 'tarihin en pahalı hurdası' olduğu yorumları yapılırken, S-400'lerin tesliminin hemen ardından Washington Ankara'yı F-35 yaptırımı ile cezalandırmıştı.





ABD, Türkiye’nin parasını ödediği ve mülkiyetine geçen 8 adet F-35A savaş uçağına el koyarak 21 Temmuz 2020’de, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devretti. Böylece, Türkiye, 2.5 milyar dolarlık S-400 yatırımını siyasi gerekçelerle aktif hale getiremezken, 1.25 milyar dolar ödediği F-35 programında da uzaklaştırılmış oldu.





Türkiye’ye, şimdi, sözleşme kapsamında, “mülkiyetindeki uçakları devrinden” dolayı, ABD’den ödeme yapılması bekleniyor.