Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'nın 3.75 milyar dolarlık 'tarihe geçecek' beceriksizliği /10 Ağustos 2020 10:00

Ankara'nın 3.75 milyar dolarlık 'tarihe geçecek' beceriksizliği

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD ile ortak yürüttüğü ve şu ana kadar 1.25 milyar dolar ödediği F-35 projesinden çıkarıldı. Buna karşın, S-400 füze sistemini kurmayı da başaramadı. Toplamda iki sistemin satın alınması için harcanan para 3.75 milyar doları buldu. Yani 27 milyar TL.

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Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, parası ödenen F-35'ler ABD tarafından Türkiye'ye yönelik yaptırım kapsamına alındı ve Türkiye hem projeden çıkarıldı hem de savaş uçaklarını teslim alamadıMürted Hava Üssü’nde bulunan iki adet S-400 hava savunma sisteminin teslimatı, geçen yıl 12 Temmuz’da başlamış, 15 Eylül’de tamamlanmıştı.

Meclis'te S-400'lerin 'tarihin en pahalı hurdası' olduğu yorumları yapılırken, S-400'lerin tesliminin hemen ardından Washington Ankara'yı F-35 yaptırımı ile cezalandırmıştı.

ABD, Türkiye’nin parasını ödediği ve mülkiyetine geçen 8 adet F-35A savaş uçağına el koyarak 21 Temmuz 2020’de, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devretti. Böylece, Türkiye, 2.5 milyar dolarlık S-400 yatırımını siyasi gerekçelerle aktif hale getiremezken, 1.25 milyar dolar ödediği F-35 programında da uzaklaştırılmış oldu.

Türkiye’ye, şimdi, sözleşme kapsamında, “mülkiyetindeki uçakları devrinden” dolayı, ABD’den ödeme yapılması bekleniyor.
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