Anne babası tutuklanan hasta Bahar bebek yemiyor, uyumuyor, sürekli ağlıyor

24 Eylül’de gözaltına alınan Sultan Ataş ve İbrahim Ataş çifti, çıkartıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Çocuklarıyla adliye koridorunda vedalaşan çiftten İbrahim Ataş Silivri, Sultan Ataş ise Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İbrahim ve Sultan Ataş çifti







Kronos'tan Yavuz Genç'in haberine göre çiftin geride kalan küçük çocukları ise anne babalarını arıyor. Özellikle 14 aylık Bahar Hüma, gelişim geriliği nedeniyle 6-7 aylık bebek formunda. Anne sütünden başka gıda almayan Bahar Hüma, anne babasının arandığı dönemde neredeyse hiç dışarı çıkmadığı için insanlara ve dış dünyaya yabancı, bu yüzden tedirginlik hissediyor, sürekli ağlıyor. Ek gıda almak istemeyen Bahar Hüma bebek, uyumakta da zorlanıyor. Sürekli ağlayan bebeğe bakan astım ve tansiyon hastası nine ve dede ise çaresiz durumda.





EMZİRMEYE İZİN ÇIKMADI





14 aylık Bahar Hüma, dün Bakırköy Cezaevi’ne annesinin sütünü emmesi için götürüldü ancak anne Sultan Ataş covid-19 nedeniyle karantina koğuşunda olduğu gerekçesiyle emzirmeye izin verilmedi. Savcılığa başvuran aile, izin alamadı. Bebek, cezaevi kapısından döndü. Daha sonra aileyi arayan cezaevi yönetimi, hiçbir emzirme dönemindeki çocuğa müsaade edilmediğini belirterek, eğer isterlerse bebeğe covid-19 testi yapılarak karantina koğuşuna annesinin yanına alınabileceği söylendi. Ancak aile, hem cezaevi şartları hem de karantina koğuşunun gelişim geriliği yaşayan bebeğe uygun olmayacağını düşünerek bu öneriyi de kabul edemedi. Cezaevi yetkilileri de “Karantina koğuşu olduğu için hastalık kapabilir” dedi. 14 aylık olmasına rağmen 6-7 aylık bebek formunda olan Bahar Hüma için endişelenen aile, çocuğu alıp eve dönmek durumunda kaldı.

Bahar Hüma ve Vildan Nazlı Ataş kardeşler







NİNE ASTIM, DEDE TANSİYON HASTASI





Bahar Hüma ve Vildan Nazlı, yaşlı dede ve babaannelerinin yanına bırakıldı. Babaanne astım hastası, dede ise tansiyon hastası. Bir şey yemeye, sürekli ağlayan ve uyumakta da zorlanan Bahar Hüma’ya bakmakta zorlanan yaşlı çift, gelinlerinin adli kontrol şartı, ev hapsi veya elektronik kelepçe ile serbest bırakılmasını istiyor.





“MAMA YA DA TAKVİYE GIDA KABUL ETMİYOR”





Çocukların son durumunu Kronos’a anlatan amca İsmail Ataş, özellikle 14 aylık Bahar Hüma’nın çok zorlandığını anlatıyor. Ağabeyi ve yengesinin saklandıkları dönemde bebeğin dışarı neredeyse hiç çıkmadığını, diğer insanlarla temas etmediğini, gelişim geriliği nedeniyle 6-7 aylık bebek durumunda olduğunu kaydeden amca Ataş, “Dışarıya çok çıkmadı, gelişim geriliği var. 14 aylık ama herhangi bir mama, takviye gıda kabul etmiyor. Sadece anne sütüyle besleniyor. Normalde bu yaştaki bir bebek takviye gıda alabilir ama bizimki gelişim geriliği yüzünden sadece anneden aldığıyla besleniyor. Annesi karantina koğuşunda, ortam uygun olmadığı için ve de çekindiğimiz için bırakmak istemedik” şeklinde konuşuyor.





“UYUMUYOR, AĞLIYOR”







Küçük bebeğin durmadığını, sürekli ağladığını kaydeden amca İsmail Ataş, “Durmuyor, geceleri uyumuyor. 14 aydır annesinden başka kimseyi görmediği için diğer insanlardan da çekiniyor. Kaçak olarak yaşamak zorunda kalmışlar çünkü. Çocuk kimseyi görmediği için insanlara da alışkın değil. Yabancılık çekiyor, sürekli ağlıyor, annesini arıyor. Zoraki de olsa yedirmeye çalışıyoruz ama kabul etmiyor” diyor. Amca, 3 yaşındaki Vildan Nazlı’nın nispeten daha iyi durumda olduğunu kaydederek, “O 3 yaşında, bazı şeyleri anlayabiliyor, kuzenleri var onlarla oyun oynayarak vakit geçiriyor ama annesini, babasını da soruyor. İşteler, gelecekler diyoruz mecburen” ifadelerini kullanıyor.





“YASALAR GEREĞİ ANNENİN BIRAKILMASI LAZIM”





İbrahim ve Sultan Ataş çifti için tutukluluğa itiraz ettiklerini kaydeden amca Ataş, “Beklentimiz, arzumuz annenin tutuksuz yargılanması veya ev hapsi, elektronik kelepçe gibi adli kontrol yöntemleriyle bırakılmasıydı. Konuştuğumuz tüm avukatlar da bu düşüncedeydi. Savcılığın tutuklama talebi nöbetçi hakim tarafından, sanki annenin hiç böyle bir durumu yokmuş gibi, tutuklama verildi. Yasalar gereği bırakılması lazım, küçük bebeği var. Yapılan açık zulüm, bu çocuk annesiz babasız büyüyemez. Tutukluluğa itiraz ettik, bir karar çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.