AP'den Türkiye açıklaması

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) dün, “Türkiye’de başta HDP olmak üzere muhalefete baskı” başlığı altında bir oturum düzenledi.Josep Borrel, oturumun açılışında HDP’nin mevcut durumuna ilişkin 5 dakikalık bir konuşma yaptı.





Borrel, “HDP’nin karşı karşıya kaldığı durum bizim için endişe vericidir. AİHM’nin serbest bırakılması kararına rağmen Eş Genel Başkanı cezaevinde tutulan HDP 2016’dan beri bu durumla karşı karşıya kaldı. Maalesef, HDP’nin kapatılma iddianamesini kabul eden Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin kararı nedeniyle üzüntülüyüz” ifadesini kullandı.





Rudaw'ın aktardığına göre, AP’nin HDP oturumunda farklı grup ve fraksiyonlardan 8 milletvekili konuşma yaptı. Konuşmacılar Türkiye’ye karşı sert eleştirilerde bulundu.





Milletvekili Hilde Vautmanis, “AP’nin birkaç hafta önceki raporlarına göre durum daha da kötüleşmiş. Muhalefete yönelik baskılar artıyor. Bu da benim Türkiye’nin AB üyesi olamayacağı tezimi doğruluyor. Çünkü demokrasilerde muhalefetle mücadele prensiplerle olmalı, yasaklarla değil” değerlendirmesinde bulundu.





AP Parlamentosu Demokrasi ve İnsan Hakları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Massimo Castaldo, “Türkiye’nin baskıcı yönetimi nedeniyle kadınlar ile Türkiye ve dışardaki Kürtlerin tutuklanması, HDP’nin kapatılmak istenmesinden dolayı Ankara’yı kınıyoruz” diye konuştu.





Polonya eski Dışişleri Bakanı Witold Wasizcziykowiski ise, Türkiye’ye sert eleştirilerin yerine yapıcı tavsiyelerde bulunulmasının daha iyi olacağını dile getirdi.





Witold Wasizcziykowiski, “Mümkün mertebe Türkiye ile dostane ilişkiler geliştirmeliyiz. Türkiye ile ilişkileri koparmamız ya da dondurmamız durumunda Ankara’ya tavsiyelerde bulunabilecek bir kanalın kalmamasına sebep olacak. Sorunların olduğunu biliyorum. Eleştirmek kolay ama tavsiyelerde bulunmak daha iyi. Çünkü Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke ve ayrıca stratejik bir müttefikimiz” dedi.





AP’de oturumun sonuç bildirisi ve Türkiye ile ilgili hazırlanan tasarı yarın oylamaya sunulacak.