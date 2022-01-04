Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu /04 Ocak 2022 12:18

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Amerikan teknoloji devi Apple, hisse senedi değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

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Şirketin hisse senedi fiyatları, kurucu ortak ve eski CEO'su Steve Jobs'ın ilk iPhone'u 2007'de kamuoyuna tanıtmasından bu yana %5800 yükseldi.

Ancak New York'taki işlemlerin sona ermesinden kısa süre önce piyasa değeri 2,99 trilyon dolara geriledi.

Cihazlara yönelik harcama zirve yaparken, Apple pandemi döneminin kazançlı çıkan şirketlerinden biri oldu.
Wedbush'tan analist Dan Ives "3 trilyon doları bulmak Apple için tarihi bir an ve şirket olarak kendisinden şüphe edenleri yanıltmaya devam ediyor" dedi.

Apple'ın piyasa değerinin 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara çıkması sadece 16 ay sürdü.

Apple, Ağustos 2018'de de 1 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu.

Genelde iPhone şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak şirket iPad tabletleri ve Mac bilgisayarlarıyla da biliniyor.

Apple Store üzerinden satılan yazılımlar ve iCloud üzerinden yapılan bulut depolama hizmetleri ve müzik, televizyon ve fitness hizmetleri, işin giderek önem kazanan bir kısmı.

Ağustos ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cookk, görevdeki 10 yılını geçerken beş milyondan fazla hisse senedi almıştı.

750 milyon dolara sattı
Cook'un daha sonra hisseleri 750 milyon dolara sattığı kaydedilmişti.

Hisse senetleri, Cook'un Steve Jobs'tan görevi devralırken yaptığı anlaşmaya, Apple hisselerinin iyi performans göstermesi koşuluyla konulmuştu.

Apple, 1976'da, Cupertino, California'da Steve Jobs ve iş ortakları Steve Wozniak ile Ronald Wayne tarafından kurulmuştu.

Şirketin hisse senetleri ilk olarak 1980'da işlem görmeye başlamış ve piyasa değeri 1,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Kasım ayında, Wozniak ve Jobs'un yaptığı orijinal Apple bilgisayarı ABD'deki bir açık artırmada 400 bin dolara satılmıştı.

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