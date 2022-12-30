Samanyolu Haber /Gündem / Araştırma: Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde kronik hastalıklar artıyor /30 Aralık 2022 13:33

Araştırma: Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde kronik hastalıklar artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma çevre ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlarda kronik hastalık görülme oranının çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

Bilim insanları çevre ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan yaşları 40 ile 69 arasında değişen 360 binden fazla insanın sağlık durumunu ve verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı.

İngiltere’de yapılan ve bu alanda bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma olarak kayıtlara geçen araştırma sonucunda hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların birden fazla uzun vadeli hastalığa yakalandığı açıklandı. Bilim insan bu bölgelerde yaşayanlarda çok sayıda nörolojik, solunum, kardiyovasküler ve zihin sağlığı sorunu görüldüğü belirtildi. Bunlar arasında depresyon ve endişenin de yaygın olduğu belirtildi.

Araştırmada, “Bu uzun vadeli sorunlar insanların yaşamlarını etkiliyor ve ekonomiye ve sağlık sistemine büyük yük bindiriyor” denildi.

Araştırmayı yürüten King’s College London’dan Dr. Ioannis Bakılis, “İnsanların sağlık durumlarındaki değişimleri zaman içerisinde incelememiz gerekiyordu çünkü aksi takdirde hava kirliliği ile kronik rahatsızlıkları bir araya getiremezdik. Hava kirliliği risk oluşturuyorsa bunun önüne geçmek için yöntemler geliştirilmeli. Örneğin huzurevlerini kirliliğin olduğu yerlere yapmamak ya da düşük emisyon uygulamasının olduğu bölgeleri genişletmek gibi” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araştırma: Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:09