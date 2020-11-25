Arınç'ı yerden yere vurdu

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı "terörist" diye itham etti.





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden ve Demirtaş'ın "Devran" kitabının okunmasını tavsiye eden Bülent Arınç'ı, "Teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir." sözleriyle eleştirdi.







ERDOĞAN'DAN “BU ÜLKEDE KÜRT SORUNU YOK” ÇIKIŞI







Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Milletime sesleniyorum; en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye biz hükümet olarak girilmedik yer bıraktık mı? Her yere adımımızı attık. Üniversitemizin olmayan il kalmadı. Parlamenter sistemin olduğu dönemde bunlar niye yapılmadı. Kürt sorunu diyorlar, ne Kürt sorunu? 2005’te Diyarbakır’daki konuşmamda, ‘Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, varsa da bunun sorumlusu benim ve biz çözeceğiz’ dedim. Bunları biz çözdük." dedi.





ARINÇ'A YÜKLENDİ: ARAMIZDAKİLERİN DE AYNI TRENE BİNMESİNE NE DEMELİ?





"Hâl böyleyken birilerinin Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermesinde art niyet vardır." diyen Erdoğan, "ABD'li ve Avrupa Birliği çevrelerin özgürlüğün savunuculuğunu yapmadığı, başka ajandalarla hareket ettiğini herkes biliyor. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin de aynı trene binmesin ne demeli? Filanca filancalar niye hâlâ hapisteler? Bunları ödüllendirecek değiliz." ifadelerini kullandı.





DEMİRTAŞ'A "TERÖRİSTİN BİRİ" DEDİ, ARINÇ'IN KENDİSİNİ RENCİDE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ





“Teröristlerden birinin (Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabı) yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir.” diyen Erdoğan, "Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, öğretmenimin kanı olan siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği bir özgürlük sorunu vardır. Geri kalmışlık zincirini de kırdık." dedi.





AKP lideri Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile yola devam edeceğini tekrarladı.





Erdoğan şöyle devam etti: "Birilerinin çıkıp sanki Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış her şey eski haliyle sürüyor da sadece kendileri gerçekleri söyleyebiliyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütünün olduğu hakikatine göz yumamayız."





ERDOĞAN'DAN YARGIYA TALİMAT: NİYE SESSİZ KALIYORSUNUZ?





Anayasa'da "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." hükmünün yer aldığı 138'inci maddeye atıf yapan Erdoğan yine mahkemelere talimat verdi.







"Buradan yargıya sesleniyorum... Diyorum ki; değerli yargı mensupları Anayasa'nın 138'inci maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor." diyen Erdoğan, "138'inci maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı?" sorularını yöneltti.





Erdoğan, "Atılan adımlar karşısında yargının sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum." ifadelerini kullandı.





"HÂLÂ PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNANLAR VAR"





Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini "Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük reformu" diye nitelendiren Erdoğan, "Hâlâ parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alındı. Bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik." dedi.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi, Avrasyacı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek'in gayri resmi destek verdiği Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olarak tarif eden Erdoğan, "Önümüzdeki hukuki ve ekonomik reformları da hayata geçireceğiz. Bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir." diye konuştu.