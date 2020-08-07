Aşı bulunsa bile...

Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu ispat etti.





Araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı hazır olduğunda da benzer bir sonuçla karşılaşılmasından endişe ediyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42’si obez olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşının Covid-19'u durduramayacağı endişesine yol açtı.







OBEZ OLAN İNSANLARDA ETKİLİ OLMAYABİLİR





200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayısı 20 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 720 bine yaklaştı.





Dünyada herkes salgını durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD’de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.







GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ







Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu.





Amerikalı ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun Covid-19 aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.





OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR







Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor.





Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 15-18'i, kadınlarda ise yüzde 20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor. Bu oranın erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor.





Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pek çok hastalığa sebep oluyor. Bununla birlikte obeziteden mustarip kişiler Covid-19’a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.





NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ







Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vak'a ve 162 bini aşkın ölümle salgının en çok vurduğu ABD.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez.





Alabama Üniversitesi’nden Dr. Chad Petit, “Bu aşının işe yarayıp yaramadığından çok etkinliğiyle ilgili bir durum. Aşı çalışabilir, ancak yeterince etkin olmayabilir.” dedi.







İŞE DÖNME SÜRESİ UZAYABİLİR







Bununla birlikte uzmanlar, obez yetişkinlerin oranının gençler arasında arttığını ve durumun aynı zamanda aşırı kilolu Amerikalıların bağışıklık sistemlerini zayıflaması sebebiyle işe dönmelerinin veya günlük hayatlarını sürdürmelerinin daha uzun sürebileceği anlamına geldiğini açıkladı.





Diğer taraftan, vücuda virüs bakteri ya da herhangi bir patojenin girmesi lık tepkisinin artmasına, bu da vücudun işgalcilerle daha az savaşmasını mümkün kılan aşırı iltihaplanmaya yol açıyor.





ANTİKOR TEPKİSİNİ AZALTIYOR







2017 yılı mayıs ayında yapılan bir çalışmada hepatit B aşısına karşı antikor yanıtlarının obez olmayanlara kıyasla obez kişilerde önemli ölçüde azaldığı bulundu.





İkinci bir çalışmada ise gribe karşı aşılanmış obez yetişkinlerin, obez olmayan yetişkinlere göre grip veya grip benzeri bir hastalık geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.





Doktor Petit, "Kesin olmamakla birlikte, bunun obezite nedeniyle bozulmuş T hücresinin aşıya olan tepkisinden kaynakladığı düşünülüyor. T hücreleri, adaptif bağışıklık tepkisinde önemli bir rol oynar ve virüslerden korunmak için gereklidir.” dedi.