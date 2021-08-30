Aşı karşıtları polisle çatıştı

Ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlendi





Yunanistan'da son Covid-19 tablosu





Fransa'da hükümetin Covid-19 ile mücadele amacıyla getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde toplanan eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını 7 hafta sonudur protesto ediyor.Paris'te 5 farklı noktada yapılan ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerde, onbinlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex hükümetinin Covid-19 ile mücadele politikasına tepki gösterdi.Aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant Philippot'un çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Joffre Meydanı'ndan Eyfel Kulesi yakınındaki Fontenoy Meydanı'na kadar yürüdü.Göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.Philippot liderliğindeki gösteride, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına kimlik sorup bazı yabancı gazetecileri alana almaması tepkiyle karşılandı.Sarı yeleklilerin gösterilerinin aksine aşırı sağcıların gösterisinde polisin olmaması dikkati çekti.Diğer yandan Marsilya, Nice, Toulon'un yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi.Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Covid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Covid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 6 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin sağlık çalışanları ve öğrencilere aşı zorunluluğu getiren uygulamasını protesto eden gösteriler sırasında çatışma çıktı.Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'da emniyet güçlerinin tahminlerine göre yedi ila sekiz bin kişi zorunlu aşı uygulamasını protesto etmek için toplandı.Hükümetin zorunlu aşı politikasını kınayan konuşmaların bitimine yakın bazı gençlerin parlamento binasının yanındaki İsimsiz Asker mezarı önünde nöbet bekleyen polislere doğru şişe, maytap ve yangın bombası atması üzerine çatışma çıktı.Emniyet güçleri polise ve Başbakan Kriyakos Miçotakis'e yönelik hakaret eden eylemcileri gözyaşartıcı gaz, ses bombası ve su panzerleriyle dağıtmaya çalıştı.Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de 10 binden fazla zorunlu aşı karşıtının toplandığı gösterinin barışçıl geçtiği bildirildi.Yunanistan'da 1 Eylül'e kadar aşı olmayan sağlık çalışanlarının işlerinden uzaklaştırılması öngörülüyor, 13 Eylül'e kadar da öğrencilerin okula gidebilmek için aşı yaptırma zorunluluğu bulunuyor.Ülkede yaklaşık bir ay önce düzenlenen protesto gösterilerinde de arbede yaşanmış, olaylar sırasında bir kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alınmıştı.10 milyon 700 bin nüfusa sahip Yunanistan'da 5 milyon 700 bin kişi tam doz Covid-19 aşısı yaptırmış olmasına karşın vaka sayısı ve hastaneye yatış oranında yükseliş göze çarpıyor. Yeni vakaların tamamen delta varyantından kaynaklandığı ve çoğunlukla aşılanmamış kişilerin hastalığa yakalandığı belirtiliyor.Her ne kadar solunum cihazına bağlı hasta sayısı salgındaki son dalganın zirvesine göre yarı yarıya azalmış olsa da, hastanelerin eskiden Covid-19'a ayrılan yoğun bakım ünitelerinin ertelenen tedavi ve ameliyatlara açılması sonucu baskı hissetmeye başladığına dikkat çekiliyor.Pazar günü bin 582 yeni vakanın bildirildiği ülkede salgının başından bu yana toplam 581 bin 315 kişi Covid-19'a yakalandı, 13 bin 636 kişi yaşamını yitirdi.