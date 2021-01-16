Aşıda 'Öncelik listesi' sözde kaldı: AKP'lilere sıra yok

Ama AKP'nin merkez karar yürütme kurulu üyesi milletvekilleri, İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin aşı olması, tartışmalara neden oldu.

Bu listeye göre sağlık çalışanlarından sonra yaşlılar yurdu çalışanları ve 65 yaş üzeri aşılanacak.

Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde sadece ilk günde 250 bin kişi aşılandı.

AKP'li Belediye Meclis Üyesi ‘genç avukat’ aşı olduğunu açıkladı

AKP'li isimlerin 65 yaş üstü olmamasına rağmen aşılanması tepkiyle karşılanırken, AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın aşı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama başladı. ‘Devlet büyüklerinin’ sıraları henüz gelmeden örnek olma gerekçesi ile aşı yaptırmaları tartışma yaratırken, AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın da aşı olduğu ortaya çıktı.





Özata'nın 65 yaş üstü ve sağlıkçı olmamasına rağmen aşı olması öncelik sırasındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi.









‘AŞIYI NASIL YAPTIRDI’









CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" diye sordu.





Yarkadaş'ın konuyla ilgili paylaştığı görseller şöyle:





"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."



