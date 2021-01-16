Samanyolu Haber /Gündem / Aşıda 'Öncelik listesi' sözde kaldı: AKP'lilere sıra yok /16 Ocak 2021 12:37

Aşıda 'Öncelik listesi' sözde kaldı: AKP'lilere sıra yok

Türkiye’de aşı programı tartışmalı başladı. Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak canlı yayında ilk aşılarını oldu. Ardından da bazı siyasi parti liderleri ve bazı AKP'li milletvekilleri aşılandı. Oysa kimlerin aşıda öncelikli olduğu belirlenmişti. O listeye uyulmaması tepki çekiyor.

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Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde sadece ilk günde 250 bin kişi aşılandı. 

Aşılama sırasının belirtildiği listeye göre aşı önceliği sağlık çalışanlarında. 

Bu listeye göre sağlık çalışanlarından sonra yaşlılar yurdu çalışanları ve 65 yaş üzeri aşılanacak. 

Ama AKP'nin merkez karar yürütme kurulu üyesi milletvekilleri, İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin aşı olması, tartışmalara neden oldu. 



AKP'li Belediye Meclis Üyesi ‘genç avukat’ aşı olduğunu açıkladı

AKP'li isimlerin 65 yaş üstü olmamasına rağmen aşılanması tepkiyle karşılanırken, AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın aşı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama başladı. ‘Devlet büyüklerinin’ sıraları henüz gelmeden örnek olma gerekçesi ile aşı yaptırmaları tartışma yaratırken, AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın da aşı olduğu ortaya çıktı.

Özata'nın 65 yaş üstü ve sağlıkçı olmamasına rağmen aşı olması öncelik sırasındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi.


‘AŞIYI NASIL YAPTIRDI’


CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" diye sordu.

Yarkadaş'ın konuyla ilgili paylaştığı görseller şöyle:

"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."

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