'Aşı'da patent' tartışması

Biden yönetimi, diğer ülkelerin de Corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların muadillerini üretebilmesi için, fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesine destek verdiğini açıkladı.





Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin temsilcileri, Güney Afrika ve Hindistan’ın konuyla ilgili önerisini değerlendirmek üzere toplanmıştı.





ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, Corona virüsü aşılarında fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesi için yapılan öneriye destek verdiklerini açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de yazılı bir açıklama yaptı.





“Olağanüstü koşullar olağanüstü önlem gerektiriyor”





Katherine Tai, “Bu küresel bir sağlık krizi. Corona virüsü pandemisinin getirdiği olağanüstü koşullar olağanüstü önlemler gerektiriyor” dedi.





ABD’li yetkili, Biden yönetiminin fikri mülkiyet haklarına güçlü destek verdiği ancak pandeminin sona erdirilmesi adına Corona virüsü aşılarında fikri mülkiyet hakkının geçici olarak gevşetilmesine destek verdiklerini belirtti.





“Dünya Ticaret Örgütü’nün görüşmeleri zaman alacak”





Katherine Tai, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde konuyla ilgili müzakerelere katılacağını belirtti ancak bu görüşmelerin zaman alabileceğini söyledi.





Dünya Ticaret Örgütü’nün bir konuyla ilgili karar alması için bütün üyelerin fikir birliğinde olması gerekiyor.





Dünya Ticaret Örgütü’nün fikri mülkiyet hakkına ilişkin komisyonu bu ay içinde aşı patenti konusunu ele alacak; 8-9 Haziran’da da resmi toplantının yapılması bekleniyor.





İlaç firmalarının hisselerinde düşüş





ABD Ticaret Temsilcisi Tai, ”Amerikan halkı için aşı arzı güvence altına alındıkça, yönetim özel sektörle ve olası tüm ortaklarla birlikte çalışarak aşı üretimi ve dağıtımını genişletme çabalarını hızlandıracak” ifadelerini kullandı.





Açıklamaların ardından ABD’de Corona virüsüne karşı aşı geliştiren Moderna ve Pfizer gibi ilaç firmalarının hisselerinde düşüş yaşandı.





Dünya Bankası Başkanı’ndan çağrı





Dünya Bankası Başkanı David Malpass da gelişmiş ülkelerin ellerindeki fazla aşı dozlarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gelişmekte olan ülkelere göndermeleri çağrısında bulundu.





Malpass bu ülkelerin daha fazla miktarda aşı ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.





Dünya Ticaret Örgütü toplantısından ne karar çıkacak?





Dünya Ticaret Örgütü’ne üye 164 üye devletin temsilcileri Cenevre’de iki gündür devam eden toplantıda, Güney Afrika ve Hindistan’ın Ekim ayında gündeme getirdiği öneriyi görüşüyor.





İki ülke, Corona virüsüne karşı aşı geliştiren ilaç firmalarının aşılar üzerindeki patent hakkını geçici olarak kaldırmasını ve bu sayede ülkelerin aşıların muadillerini üretmelerine olanak sağlanmasını teklif etmişti.





Öneriye destek verenler bu adımın gelişmekte olan ülkelerin aşı üretimini hızlandıracağını savunuyor. Ancak ilaç firmaları ise aşılarda fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesinin sağlık teknolojisinde yeni buluşlara zarar vereceği görüşünde.