'Asıl aday' problemini çözemeyen muhalefet 'yedek aday'ı tartışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararı gündemdeki yerini koruyor.







Bir taraftan siyasetteki 'adaylık' tartışmaları da hız kazanırken, Habertürk yazarı Kübra Par, İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'hakaret ettiği' iddiasıyla aldığı hapis cezasının kesinleşmesi olasılığına değinerek 'yedek aday' seçeneğini gündeme getirdi.





Par, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi durumunda, "yedek aday" formülünün gündemde olduğunu kaydetti.





Kübra Par, 19 Aralık Pazartesi 2022 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:





İmamoğlu aday gösterilir mi, CHP ve 6’lı masadaki denge savaşları neye evrilir hakikaten öngörmek zor. Fakat “İmamoğlu aday gösterildikten sonra ceza alırsa muhalefet adaysız kalır” riskine karşı halk arasında yaygın bir biçimde konuşulan bir çözüm var.





Özeti şu:





İmamoğlu’nun yanında muhalefet bir de yedek aday göstermeli. Eğer İmamoğlu ceza alırsa o kişi muhalefetin ortak adayı olarak devreye girmeli. Ve o yedek aday en baştan “İmamoğlu’nun başına bir şey gelmezse ben seçimden bir gün önce adaylıktan çekileceğim” diye söz vermeli. Böylelikle adaysız kalma riski bertaraf edilmiş olur.





Kulağa çok da çılgın gelmiyor ama bunun da yaratacağı küçük bir mahsur var ki onu bir okurum dillendirmiş. “İstetme diye bir yedek lastik var arabalarda. İki aday gösterilse sorun çözülür mü? Çözülür ama bu sefer de cumhurbaşkanını iktidar seçmiş olur” demiş. Yani demek istiyor ki eğer yedek aday iktidarın işine daha çok gelirse İmamoğlu yasaklanabilir.





Fakat günlerdir söylediğimi tekrar edeyim. Seçim sathı mahallinde rakibini hukuk yoluyla diskalifiye etmeye çalışan bir siyasi iradenin kazanma şansı yoktur. Türkiye demokrasisi bu olgunluk düzeyindedir.



