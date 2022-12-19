İsveç Mahkemesi Bülent Keneş'in iadesini reddetti

İsveç Yüksek Mahkemesi'nden çok önemli bir karar geldi. Mahkeme, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adeta İsveç'in NATO üyeliğini masaya koyarak istediği gazeteci Bülent Keneş’in iade talebini reddetti.







“Davada suçluların iadesinin önünde çeşitli engeller olduğu açık.” diyen Yüksek Mahkeme Yargıcı Petter Asp basına yaptığı açıklamada, suç isnatlarından biriyle ilgili olarak çifte suçluluk şartının yerine getirilmediğini vurguladı.







Karar mahkemenin resmi internet sitesinde yayınlandı. https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/hinder-mot-utlamning-till-turkiet/





Mahkeme kararda şu ifadeleri kullandı; "Mahkeme ayrıca sözde bir mesele olduğu için iadenin önünde engeller olduğu kanaatindedir. Siyasi suçlar, yani devlete karşı işlenen ve doğası gereği siyasi olan suçlar. Mahkeme, kişinin daha önce siyasi görüşü nedeniyle zulüm görme riski nedeniyle İsveç'te mülteci statüsü almasına atıfta bulunarak, Suçluların İadesi Yasası'nın 7. maddesine göre de engellerin var olduğunu değerlendirmektedir. Bu bölüm, diğer şeylerin yanı sıra, kişinin siyasi görüşlerine göre zulüm riski. Bu durumda iadenin önünde birkaç engel olduğu açıktır. Tek suç şüphesiyle ilgili olarak çifte suçluluk şartının karşılanmadığı geçerlidir. Bu aynı zamanda bir siyasi suçlar meselesidir. Ayrıca bu kişinin siyasi görüşlerinden dolayı zulüm görme riski de vardır. "



