Asıl şimdi hasta olacağız, ahır burası ahır!

Umreden gelen ve Ankara Gölbaşı'nda öğrenci yurdunda karantinaya alınanlardan bazıları bulundukları şartları, "Ne temizlik yapılıyor ne yemek veriliyor. Biz burada hasta olacağız." şeklinde anlattı.





Dün akşam umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının akabinde tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.





"BURADA TEMİZLİK YOK, AHIR BURASI AHIR!"





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP9 Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, karantina altına alınanlarla görüştü. Vatandaşlar bulundukları yerden ve şartlardan dert yanarken, Kay onları sakinleştirerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya (sol başta) Valilik, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek aksaklıkları gidermeye çalışacaklarını söyledi.





Yurtlara yerleştirilen vatandaşların şikâyetleri:





*Burada temizlik yok ve bize insan gibi muamele yapılmıyor.





*Bizi buraya apar topar getirdiler.





*Burada ne hemşire ne de doktor var.





*Burada karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır!





5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA





Ankara Valisi Vasip Şahin üç ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında yaptığı açıklamada, “Burada 1.800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1.700 kişiyi daha bekliyoruz.” dedi.





Koronavirüs emareleri görülen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.



