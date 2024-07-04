Astana ŞİÖ zirvesinde Putin liderlerle görüştü

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Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, ülkesinde yaklaşık bir milyon öğrencinin Rusça eğitim gördüğünü, bunların 150 bininin Rus okullarında, 800 bininin ise ikinci dil olarak Rusça öğrendiğini söyledi.

Rusya eğitim alan Azerilerin gelecekte de şu anda olduğu gibi Rus dilinde tercümana ihtiyaç olmadan ikili ilişkileri yürütebileceklerine dikkat çekti.İki ülke arasında ulusal para birimleri üzerinden yapılan karşılıklı anlaşmaların arttığını da sözlerine ekleyen Aliyev ayrıca, 2022 yılında Rusya ve Azerbaycan'ın her noktasının gerçek hayata yansıdığı bir müttefik deklarasyonu imzaladığını söyledi.Putin, Azerbaycan'da Rus dilinin öğretildiği 300'den fazla okulun bulunduğunu kaydetti. Ayrıca Rus lider, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret cirosunun 2024 yılının ilk yarısında yüzde 13 arttığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Jinping arasında Astana'da yapılan görüşmelerde Ukrayna'daki çatışmanın ele alındığını söyledi.Şi, Putin görüşmesi, Astana’da Ritz Carlton Oteli'nin toplantı odasında gerçekleşti. Görüşmeler yaklaşık iki saat sürdü.Peskov, konu itibarıyla ikili ilişkilerin, her alanda, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını, Ukrayna bağlamında, müzakerelerin ilerleyişi hakkında Rusya'nın katılımı olmadan herhangi bir formatın faydasız olduğu açıkça belirtilmişti,” dedi.Müzakereler Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında yapıldı. Toplantının başında gazetecilere açıklama yapan Vladimir Putin, daha önce de belirtildiği gibi, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Vladimir Putin ayrıca Moskova ve Pekin'in herhangi bir blok oluşturmadığını ve üçüncü ülkelere karşı işbirliği yapmadığını vurguladı. Liderler, basına kapalı baş başa görüşme gerçekleştirdi.Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile barış müzakerelerinde arabuluculuk yapabileceği iddialarını reddetti.TASS'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde olası bir arabulucu olmadığını söyledi.Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelerde arabulucu olmaya hazır olduğunu defalarca dile getirmişti.Peskov, Erdoğan’ın bu konuda arabuluculuk yapmasının imkansız olduğunu belirtti.