İliç'teki faciaya 'olur' raporu vermişti: Meclis'te 'Murat Kurum' gerilimi, AKP-MHP'liler ayaklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini; kendi bakanlığı döneminde tartışmalı kararlara imza atan Kurum'a devretti.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021 yılında şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlatarak, faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması nedeniyle komisyonda dinlenmesini talep etti.





Yavuzyılmaz, "Şov yapmak Murat Kurum'u tekrar çevre Bakanı olarak atamaktır. Murat Kurum'un çağırılması gerekiyor. Siz de sorsanıza aynı kaygı niye siz de yok. Dönemin Çevre Bakanının buraya gelip gelmemesi ile ilgili bir kaygınız var mı?" diye sordu.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamayan AKP, İBB adayı Murat Kurum'a eski koltuğunu teslim etti.Kurum'un yeniden Kabinede yer bulmasıyla facialara neden olarak kararları tekrar gündem oldu. Bu kararlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) toplanan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda tartışmalara neden oldu.Komisyona talebine ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz, ayrıca maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de istedi.Komisyonda AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine "Siyasi şov yapma" tepkisi verdi.Yavuzyılmaz, geçtiğimiz ay “İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı” demişti.