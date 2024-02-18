Savaş cephelerinde son durum ve Ukrayna ordusunda mühimmat sıkıntısı

ARİF ASALIOĞLU

HABER - İNCELEME







Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e brifing vererek Avdeyevka'nın ele geçirildiğini bildirdi.





Avdeyevka kasabasının ele geçirilmesi operasyonuna Orgeneral Andrey Mordviçev'in komuta ettiği belirtildi. Şehir, Orgeneral Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığı bilgisini verdi. Rusya'nın kontrolündeki Donetsk şehrine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor.





Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 31,75 kilometrekarelik alandan çıkarıldı. Aynı zamanda bakanlıktan alınan bilgiye göre, son 24 saat içinde Avdeyevka'daki savaşlarda Ukrayna’nın kayıpları 1.500'den fazla kişiyi buldu. Yerleşim bölgesinde temizlik ve mayın arama çalışmaları halen devam ediyor.









Cephe hatlarında ise şiddetli çatışamlar sürüyor. Avdeevka’da Rus Silahlı Kuvvetleri şehirdeki önemli tesislerin yanı sıra kok fabrikasının en azından bir kısmı üzerinde kontrol kurdu.





Ukrayna ordusu, şehir merkezinden kuzeye doğru çekilerek büyük ihtimalle Berdychi-Semyonovka-Orlovka hattında yeni savunma hattı inşa etmeye çalışıyor. İlk bilgilere göre Lastochkino köyü Ukrayna güçleri tarafından terk edildi. Bölgeden teyit edilmemiş çok sayıda haber geliyor ancak, alan büyük çoğunlukta karşılıklı top atışmarı altında olduğu için henüz hangi ordunun nerede savunma hattı kurduğu net değil.





Öte yandan Rus ordusu ilerlemeye çalışıyor. Kontrol alanını Lastochkino yönüne doğru genişleten Ruslar, bu bölgede keşif operasyonlarını sıklaştırdı. Büyük olasılıkla yakın gelecekte Rus ordusu köyü ve yakın bölgeleri işgal etme girişimlerinde bulunacak.





Zaporojye yönünde Rus birlikleri Rabotino'nun batısında saldırıya geçti.





Kongre kararı gecikti





Beyaz Saray yönetiminin Kiev’e yapmak istediği yardım paketinin yılan hikayesine dönmesi ve ABD Kongresi’nde bir türlü onaylanmaması, Ukrayna ordusunu olumsuz etkiliyor.





Zelensky’nin başkan Biden ile telefon görüşmesinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yönelik yeni yardım paketini onaylama konusunda "akıllıca bir karar" vereceği yönündeki umudunu dile getirmesi, ve yardımın gelmemesi durumunda ülkesinin ABD ile ‘stratejik ortak' olmaktan çıkacağı yönündeki açıklamalarının ardından Başkan Biden’dan da çarpıcı açıklamalar geldi.





Ukrayna ordusu daha fazla toprak kaybedebilir





ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin bir sorusu üzerine, Ukrayna'nın ABD Kongresi'nde ek yardım tahsisi konusunda anlaşmaya varılmasındaki zorluklar nedeniyle, Avdeyevka'nın kaybının ardından geri çekilmeye devam edebileceğini söyledi.





Ukrayna'nın bu durumda başka bir şehir üzerindeki kontrolünü kaybetmeyeceğinden emin olup olmadığı sorusuna Biden, "Ben değilim... Hiç kimse emin olamaz” diye yanıt verdi.





Kongre üyelerinin yardım paketini onaylamayı reddetmesinin "absürt ve etik dışı olduğunu" söyleyen ABD Başkanı "Kiev'e ihtiyaç duydukları mühimmatı sağlamak için savaşacağım. Kongrenin tutumu yüzünden tehlikede olan çok şey var" dedi.





Başkan Biden’in Ukraynalı lider Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray basın servisi "Askerler, Kongre'nin eylemsizliği yüzünden stoklar azaldığı için mühimmatı karneye bağlamak zorunda kaldı" açıklamasını yapmıştı.





Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky, mali yardımın kesilmesi halinde ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını belirtmişti.





Ordunun durumu çok kritik





ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Valadimir Zelenskiy, ordusunun durumunun çok kritik seviyede olduğunu, acil yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.





Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky, mali yardımın kesilmesi halinde ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olmaktan çıkacağını belirtti.





Zelenskiy, “Kongre'den olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz, bu paket bizim için hayati önem taşıyor.





Şu anda başka bir alternatif düşünmüyoruz, çünkü stratejik ortağımız olarak ABD'ye güveniyoruz ve stratejik ortağımız olarak kalacağına inanıyoruz. Bir alternatifi değerlendirecek olursak, bu stratejik bir ortak olmadığı anlamına gelir” dedi.





Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.





Almanya ve Fransa, Ukrayna ile Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzaladı





Konuyla bağlantılı olarak başka bir gelişme, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna ile güvenlik taahhütleri ve uzun vadeli destek konusunda anlaşmalar imzalamış olması.





Benzer bir anlaşma bu senenin başında İngiltere ile Ukrayna aradında yapılmıştı.





Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vlademir Zelensky ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında

güvenlik taahhütleri ve uzun vadeli destek konusunda ikili bir anlaşma imzalandı.





Anlaşmaya dair açıklamayı Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptı. Açıklamada, “Gerektiği sürece, Zelensky ve ben bugün uzun vadeli güvenlik taahhütlerimize ilişkin bir anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.





Berlin ile Kiev arasındaki güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın, Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi anlamına gelmediği vurgulandı. Ayrıca anlaşmanın uzatma olasılığıyla birlikte 10 yıllığına imzalandığı da belirtiliyor.





Benzer anlaşma Ukrayna ve Fransa Cumhurbaşkanları Vladimir Zelensky ve Emmanuel Macron arasında imzalandı. Liderler arasında güvenlik işbirliğine ilişkin ikili anlaşmaya göre Fransa, Ukrayna'ya 2024 yılında 3,24 milyar avro ek askeri yardım sağlayacak, asker yetiştirecek ve daha fazla silah gönderecek.